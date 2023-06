La Policía alerta de las posibles estafas en los alquileres vacacionales

La Policía Nacional, junto a Airbnb y Confianza Online, han alertado este lunes en un comunicado sobre las posibles estafas en alquileres vacacionales ante la llegada del verano y han lanzado una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraude.



Una encuesta encargada por Airbnb demuestra que los estafadores tienden a persuadir a potenciales viajeros para realizar pagos a través de transferencias bancarias mediante anuncios falsos, páginas web clonadas o llamadas telefónicas.



Por ello, para que los viajeros puedan reservar con seguridad por internet han recomendado no acceder a aquellos enlaces que no sean oficiales y desconfiar de las ofertas que combinan precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos.



En esos casos, sugieren revisar los comentarios de otros usuarios y comprobar la identidad del anfitrión.



Asimismo, aseveran que se debe prestar especial atención a la hora de pagar con tarjeta, sobre todo si redirigen fuera de la plataforma o a través de empresas dedicadas al envío de dinero, cheques bancarios o giros postales.



DETECTAR POSIBLES ESTAFADORES



Como subraya la Policía, a la hora de alquilar paquetes vacacionales hay algunos patrones comunes que siguen los posibles estafadores.



Entre los comportamientos habituales se encuentran el pago de un depósito por adelantado, prometiendo reembolsar el dinero si no funciona; mencionar que trabaja para una compañía oficial; decir que está en el extranjero y buscar una respuesta rápida por parte del huésped; e intentar robar la identidad del cliente solicitando una copia del DNI.



Desde la Policía Nacional se insta los viajeros a denunciar la estafa en cualquier comisaría, proporcionando todos los detalles y datos que puedan facilitar la investigación: recibos que demuestren el pago, capturas de pantalla o información de contacto de todo lo relacionado con estafadores.



La directora general de Confianza Online, Tiziana Tallaro, asegura que los ciberdelincuentes "aprovechan la búsqueda de ofertas llamativas por parte de los viajeros, simulando ‘gangas’" y que intentan "influir" en la decisión final a la hora de contratar.