Policías y guardias civiles se concentrarán en Barcelona por el "abandono" del Gobierno

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se concentrarán el próximo viernes en Barcelona para denunciar el "abandono institucional" del Gobierno y en protesta por no declarar a Cataluña zona de especial singularidad y por los agentes procesados por el 1-O.



Según han informado este miércoles los dos sindicatos en un comunicado, la concentración tendrá lugar a las 13:00 horas frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Via Laietana.



SUP y AUGC reclaman que se declare a Cataluña, al igual que Baleares y el Campo de Gibraltar, zona de especial singularidad, ya que para ambos sindicatos el trabajo de los agentes en esta comunidad supone un "extra de peligrosidad y penosidad", situación que hacen extensible a sus familias.



Los dos sindicatos critican, además, la "pasividad" del Gobierno en la defensa y el diálogo con los 45 agentes procesados por su intervención durante el 1-O.



Asimismo, rechazan lo que consideran una pérdida de competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cataluña a favor de los Mossos d'Esquadra.