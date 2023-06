Se atrinchera en su casa y amenaza desde la ventana con un arma de fuego en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que a ultima hora de este viernes se atrincheró en su casa de Burriana y amenazó desde la ventana de la vivienda con un arma de fuego a la gente de la calle.



Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE la detención de este hombre, del que no han facilitado más datos, y han señalado que parecía que portaba un subfusil, aunque están a la espera del resultado del registro de la vivienda para comprobar si el arma es o no real.



En el interior de la vivienda donde se atrincheró el detenido había más gente que fue desalojada, según las fuentes, que han indicado que el suceso se produjo alrededor de las ocho de la tarde.



Según adelantó anoche elperiodic.com, el suceso se produjo en el barrio de Quarts de Calatrava de Burriana y el ahora detenido amenazó desde el balcón a los niños que jugaban en el parque y posteriormente se atrincheró en la vivienda.



El diario digital señala que vecinos de la zona aseguraron haber escuchado detonaciones, circunstancia que no ha sido confirmada a EFE por las fuentes de la Guardia Civil.