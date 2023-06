Absuelto por falta de pruebas un acusado de agresión sexual en Galicia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto, por no haber quedar acreditado en el proceso judicial que las relaciones no fuesen consentidas, a un acusado de agredir sexualmente a una mujer que formaba parte del grupo con el que estuvo cenando y con el que ingirió bebidas alcohólicas.



Los hechos juzgados sucedieron entre el 16 y el 17 de mayo de 2021. El tribunal considera probado que, sobre la una de la madrugada, el grupo decidió dirigirse a la vivienda de uno de sus miembros.



Al llegar al domicilio, la denunciante, según consta en la sentencia, comenzó a sentirse mal, por lo que, acompañada por su prima, se tumbó sobre una cama de una de las habitaciones del inmueble, a la que acudieron varias veces su familiar y el procesado. Les dijo que la dejaran, que se encontraba mal, e incluso llegó a vomitar en la propia habitación.



“En el transcurso de la madrugada, al menos en dos ocasiones, el procesado mantuvo relaciones sexuales con ella, sin que haya quedado acreditado que las mismas no fuesen consentidas”, señala el tribunal en su resolución.