Detenido al contactar con una menor por internet y obligarla a mandar vídeos sexuales

Un hombre, vecino de la localidad riojana de Fuenmayor, ha sido detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores tras contactar a través de las redes sociales con una niña de 10 años residente en Canarias y lograr, bajo amenazas, que le enviara vídeos de contenido sexual.



Este hombre, tras conseguir que la menor le enviase imágenes y vídeos, la amenazó con difundirlas si no le mandaba más fotos o vídeos explícitos, ha indicado este viernes la Jefatura Superior de Policía de La Rioja en una nota.



Los agentes conocieron los hechos el pasado mes de diciembre, a través de una denuncia interpuesta en la Jefatura Superior de Canarias, en la ciudad de Las Palmas, a la que acudió la víctima acompañada de sus padres.



En la denuncia relataron que la menor había conocido a un hombre, supuestamente de 20 años, y que, tras iniciar una relación de amistad, mantuvieron frecuentes conversiones a través de diferentes aplicaciones y redes sociales.



En un momento dado, el hombre solicitó a la menor fotografías y vídeos de carácter sexual y le dijo que si no se los enviaba iría a su localidad a hacerle daño y publicaría las conversaciones mantenidas entre ellos.



La menor, ante las amenazas y el miedo infundido por el hombre, le envió fotos y vídeos de carácter sexual.



Los agentes de la Jefatura de Canarias, durante su investigación, lograron identificar al presunto autor de los hechos, que mentía sobre su edad a la menor para ganarse su confianza.



Este hombre, presuntamente, ofrecía a la menor ser su "sugar daddy", término que define una conducta consistente en crear una situación de superioridad por parte de un adulto hacia la menor.



Tras una laboriosa investigación, los agentes determinaron el lugar desde el que se solicitaban los vídeos y fotografías de carácter sexual, que era un domicilio de Fuenmayor, donde miembros de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja detuvieron a este hombre, al que no le constan antecedentes penales.