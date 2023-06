Los bebés con VIH disponen de nuevo tratamiento, pastillas sabor fresa disueltas en agua

Desde el 1 de junio, los niños con VIH disponen de una nueva alternativa para el tratamiento de la infección que consiste en unos comprimidos con aroma de fresa que se pueden diluir en agua e ingerir de forma líquida. El nuevo fármaco está indicado para bebés de al menos cuatro semanas y 3 kilos de peso.



La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha otorgado la financiación pública a este fármaco (dolutegravir 5mg) en comprimidos dispersables, comercializados por la farmacéutica ViiV Healthcare e indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) en bebés, pero también en adolescentes y adultos.



Según ha informado la farmacéutica en nota de prensa, dolutegravir es el primer inhibidor de la integrasa en forma de comprimidos disponibles para bebés; hasta ahora, la formulación en comprimidos estaba indicada para niños desde 6 años y con un peso mayor de 30 kilos.



La ampliación de la indicación para bebés es "un paso importante en la armonización del tratamiento del VIH entre niños y adultos" y permite el acceso a un rango de edad hasta ahora no disponible.



Este fármaco está recomendado para adultos y niños en todas las guías clínicas, tanto nacionales como internacionales, y facilita que pacientes de población pediátrica para los que la deglución es una barrera puedan recibir un tratamiento en VIH.



Por ello se ha tenido en cuenta aspectos importantes para la población pediátrica como el aroma de fresa.



La disponibilidad de este fármaco en la cartera de servicios de la sanidad pública supone la confirmación de un estudio liderado por el Instituto de Investigación del hospital universitario 12 de Octubre en el año 2022, que demostraba la seguridad y eficacia de unas pastillas con sabor a fresa que se disuelven en el tratamiento del VIH infantil en niños con menos de 20 kilos de peso.



La investigación fue liderada por el doctor Pablo Rojo, de la unidad pediátrica de ensayos clínicos del hospital 12 de Octubre y en ella se incluyó a 700 niños de más de un mes de vida y al menos 3 kilos de peso de Uganda, Zimbabue, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, Portugal, Alemania y España, aunque la mayor parte pertenecía al África subsahariana.



Rojo valora que haya formulaciones adaptadas a niños "ya que si una medicina sabe mal, tiene que tomarse en varias dosis o en momentos concretos y necesita frío es más difícil la adherencia al tratamiento".



El director médico de ViiV Healthcare España y Portugal, José Martín-Herrero, considera el nuevo tratamiento "un hito" que responde a la intención de la farmacéutica de "no dejar a ningún paciente atrás".



Dolutegravir llega a España después de su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la FDA de Estados Unidos.



En España la mayor parte de menores de edad con infección por VIH son adolescentes. En los últimos años, y según datos aportados por esta farmacéutica, en España apenas hay niños que adquieran VIH durante la gestación, el nacimiento o la lactancia.



Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2021 hubo cuatro casos de transmisión vertical, es decir, de la madre al feto durante el embarazo o el parto.



Ese mismo año, 50 menores de 18 años fueron diagnosticados de infección por VIH, la mayoría (42) tenías edades comprendidas entre los 15 y 18 años.



Para la pediatra de enfermedades infecciosas del hospital Gregorio Marañón, Marisa Navarro, el pronóstico de VIH en niños en España es "muy bueno" ya que han empezado pronto con fármacos potentes, no tienen encefalopatías, ni alteraciones del sistema nervioso ni ningún tipo de afectación a los órganos, crecen bien y su salud y esperanza de vida es la misma que el resto de la población.



En el resto del planeta la situación no es tan favorable. En el mundo 1,7 millones de niños nacen con VIH y cada año mueren de sida alrededor de 100.000 menores.