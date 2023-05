Las garrapatas afloran como un problema de salud pública por la sequía, según un experto

Los artrópodos vectores -entre ellos, las garrapatas- son un problema de salud pública a nivel global y se estima que son responsables del 17 % de la carga que suponen las enfermedades infecciosas debido a ciertos episodios de sequías, con posteriores lluvias intensas, ha dicho a EFE el investigador y experto internacional en esta materia José Antonio Oteo.



Este tipo de invertebrados, entre los que también se incluyen los mosquitos, moscas, pulgas y piojos, transmiten bacterias, virus, protozoos, gusanos y toxinas, por ejemplo; y la sequía, el aumento de las temperaturas y, "quizás, el déficit de control de las poblaciones de animales", hacen que este tipo de enfermedades "vayan in crescendo", ha asegurado.



Así lo ha defendido el también director del Laboratorio de Patógenos Especiales y de la Unidad de Investigación en VHI del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro de Logroño.



"Se están detectando especies invasivas" de estos artrópodos vectores, ha detallado Oteo, quien ha recordado que, en España, "hace unos años se detectó el mosquito tigre, que transmite un montón de enfermedades infecciosas".



Sin embargo, en 2017, una especie de garrapata asiática invasiva, denominada "Haemaphisalis longicornis" y que transmite una enfermedad "muy grave", apareció en Nueva Jersey (EEUU) y en 2018 se había detectado su presencia en prácticamente todo ese país; además de en China, Corea y Japón.



Aunque, de momento, no hay casos de la enfermedad de esta garrapata en Estados Unidos, tiene una capacidad de "invasión tremenda", a lo que se suma que se ha detectado otro virus en este país, el bourbon, que es "una amenaza de salud pública", lo que exige "conocer los riesgos".



Según Oteo, la salud humana, la animal y la medioambiental van unidas y no se pueden adoptar decisiones solo teniendo en cuenta lo que pase solo en una de ellas, sino que tiene que haber un enfoque global.



"No hacemos nada protegiéndonos nosotros si no controlamos lo que está sucediendo en los animales o en el medio ambiente porque tienen una relación totalmente directa sobre nuestra salud", ha enfatizado Oteo, quien este martes diserta, en el Colegio de Médicos de La Rioja, sobre las epidemias que vendrán en el siglo XXI.



Ha reconocido que existe una mayor sensibilización en diagnosticar las enfermedades transmitidas por garrapatas, pero no se controlan las poblaciones de animales silvestres, lo que debe hacerse porque es importante para observar el número de estos artrópodos vectores.



Por ejemplo,"si hay millones de conejos descontrolados, hay millones de garrapatas que parasitan en ellos y, directamente, sí que parece que puede ser la causa de que haya rickettsiosis -enfermedades transmitidas por garrapatas- que describimos en España hace diez años", aunque antes se detectó en Francia.



"No soy un defensor de la caza, pero tiene que haber un equilibrio; no puede haber tanto animal suelto porque propicia más posibilidad de que las garrapatas o mosquitos, entre otros artrópodos vectores, aumenten y puedan cerrar ciclo", ha indicado.



MUCHAS GARRAPATAS EN LOS PARQUES



Se ha referido a que "en los parques hay muchas garrapatas, algo que antaño no había, y es porque hay muchísimos animales" y, por ejemplo, "los perros, si no están bien higienizados, salen al campo y traen también garrapatas a los parques".



De la misma manera, ha citado la importancia de sensibilizar a la población en otras actuaciones, como no dejar agua debajo de los recipientes sobre los que se depositan los tiestos de las plantas al ser un foco de atracción de este tipo de artópodos vectores.



Dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas, ha destacado la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que en España se detectó por primera vez en 2010 en garrapatas recogidas sobre ciervos en Cáceres y, desde entonces, se han descrito múltiples casos en el país.



Es una afección que puede matar hasta el 20 y 30 por ciento de las personas que la sufren y, como tal, hay que conocerla y diagnosticarla a tiempo e intentar prevenirla porque ya hay publicados doce casos, con algunos fallecimientos.



En este contexto, ha incidido en que "el cambio climático, sobre todo, el calentamiento, está íntimamente relacionado con los artrópodos vectores", ya que aumentará su supervivencia y reproducción.



Además, en Europa, uno de los artrópodos vectores que más importancia tienen, "de momento", son las garrapatas duras, que transmiten, entre otras, la enfermedad de Lyme.