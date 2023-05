Buscan a la expareja de la mujer embarazada hallada muerta en Vitoria junto a su niña

La Ertzaintza busca a la expareja de la mujer embarazada que ha sido hallada muerta este domingo con signos de violencia en un apartahotel de Vitoria junto a su hija, una niña de unos 3 años que se encontraba en buen estado de salud, pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para un reconocimiento completo.



La joven, de 32 años, es natural de Vitoria y al parecer estaba embarazada, han informado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que todo apunta a que el agresor es la expareja de la fallecida.



Aunque el Departamento vasco de Seguridad no ha precisado todavía si el agresor mantenía una relación sentimental con su víctima, la Policía autonómica sí ha confirmado que se trata de un crimen machista.



El apartahotel en el que ha sido encontrada está gestionado por el grupo Líbere, está destinado a estancias cortas y se ubica en número 45 de la Avenida de Gasteiz, una céntrica calle de la capital alavesa.



La policía científica se ha desplazado hasta el lugar en el que se ha hallado el cuerpo de esta joven, una habitación del apartahotel, en la que estaba también su hija, una niña de entre dos y tres años, que estaba en buen estado de salud pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para una revisión completa.



La Ertzaintza busca al ex compañero sentimental de la joven fallecida, que está tratando de ser localizado no solo en Euskadi, sino en otras comunidades autónomas adonde podría haber huido tras el asesinato.



El cuerpo de la víctima permanece todavía en el establecimiento hotelero a la espera de que la comitiva judicial ordene el levantamiento del cadáver.



Este crimen machista ya ha suscitado en esta jornada electoral la condena del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, quien ha mostrado su solidaridad y su apoyo a la familia y a las amistades de la víctima, y ha propuesto a los portavoces municipales a convocar mañana una concentración de repulsa en la Plaza de España de la ciudad.



Las candidatas a alcaldesa de Vitoria de los cinco principales partidos vascos han mostrado su repulsa y condena de este asesinato a través de sus redes sociales.



También se ha pronunciado a través de las redes sociales el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, quien ha repudiado el asesinato y ha considerado que la violencia machista es un "horror cotidiano".



Distintos dirigentes políticos vascos, que se preparan para seguir la noche electoral, han conocido conmocionados este crimen, que han condenado y se han solidarizado con la familia de la víctima.



El de esta joven es el segundo asesinato machista del año en Euskadi. El primero fue el de Lourdes, a la que su expareja asesinó el pasado 16 de mayo en la localidad guipuzcoana de Orio disparándole con una escopeta con la que después se suicidó.



En España, esta de Vitoria elevaría a 20 el número de víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y a 1.204 desde que comenzaron los registros, en 2003, después de que el Ministerio de Igualdad confirmase el jueves último la naturaleza machista del asesinato de una mujer a manos de su pareja en Torremolinos (Málaga).



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.