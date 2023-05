Pilar Lima (Podemos) denuncia ante la Fiscalía a "El Hormiguero" por odio y discriminación

La candidata de Unides Podem-Esquerra Unida a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Valencia contra el programa de Antena 3 "El Hormiguero" por un supuesto delito de odio y discriminación, por los comentarios que hubo sobre ella en el programa del día 16.

"Presento esta denuncia no solo por mí, sino para plantarle cara a un poder mediático que lanza mensajes muy peligrosos, y es que si eres sorda, lesbiana, si eres una persona que no entra en el canon, algunos consideran que no eres capaz y que puedes ser objeto de burla", ha destacado Lima este miércoles.

Ya el pasado viernes, la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad trasladó a la Fiscalía las "burlas vertidas sobre la candidata de Podemos" en el citado programa que presenta Pablo Motos, según anunciaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

"¿Qué requisito tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para ser aceptado?", se preguntaba el presentador del programa, Pablo Motos, a lo que el humorista Miguel Lago respondía entre risas: "Sorda. Es que la de Valencia, dice Irene Montero, (es) la mejor candidata: sorda, bollera". "Como ya vale todo, empezad a faltar: 'Y aquí este cojo que hemos traído'", añadía.

En su escrito a la Fiscalía, la dirección general resaltaba que estos comentarios "suponen un ataque al derecho a la igualdad y la no discriminación" de las personas con discapacidad y contribuyen a fomentar "estereotipos y prejuicios que afectan muy gravemente la vida de las personas con discapacidad".

Este miércoles, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, la denunciante ha señalado a los medios: "Las palabras de 'El Hormiguero' son la base del acoso en el colegio, son la base de la violencia contra los colectivos en la calle, en las redes y en todos los ámbitos, y eso es intolerable".

La candidata ha calificado su actitud de "valentía de hacer lo que hay que hacer" y ha dicho que eso es lo que ofrece su candidatura "a toda la ciudad de València para defender sus derechos desde el Ayuntamiento".

La denuncia está siendo tramitada a través del despacho especializado en casos de delitos de odio Olympe Abogados, cuyo responsable, Isaac Guijarro, ha acompañado a Lima en la presentación de la denuncia, según fuentes de Unides Podem-EU.

El letrado ha explicado que "se observan delitos contra los derechos fundamentales del artículo 510 del Código Penal, en sus tres modalidades, y un delito contra la integridad moral del artículo 173 y siguientes del Código Penal".

Por esa razón, han denunciado al presentador de "El Hormiguero", Pablo Motos, y a su invitado Miguel Lago, además de al grupo Atresmedia.