Este verano descubre en barco el paraíso gallego: las islas Cíes

Galicia te invita a descubrir uno de los lugares que no te puedes perder: las islas Cíes. Un archipiélago que cuenta con aguas cristalinas, una naturaleza exuberante y playas de arena fina y clara. Las islas Cíes se encuentran en plena ría de Vigo y el acceso a ellas solamente se puede efectuaar mediante barco. Te contamos todo lo que has de saber para que tu experiencia en barco Islas Cíes sea un acierto. ¡No te arrepentirás!

Cómo llegar a las islas Cíes

La manera más cómoda de llegar en barco a las islas es saliendo desde el puerto Vigo o desde el de Cangas de Morrazo, aunque también tienes otros puertos disponibles. Las islas Cíes son un paraje natural de un excepcional valor ecológico, y hay que solicitar permiso previo para poder acceder. El aforo máximo permitido es de 2200 visitantes al día, por lo que no es conveniente solicitar ese permiso con poco tiempo.

Quizás el hecho de tener que pedir permiso para visitar las islas pueda suponer un handicap. No te preocupes, debes saber que cuando contratas el ferry son ellos los que se encargan de realizar la gestión por ti. No tendrás que hacer absolutamente nada más, solamente disfrutar de la travesía y, posteriormente, dejarte impresionar por todo lo que este paraje te ofrece.

Debes consultar previamente cuál es el horario de los ferries que van a las islas, ya que dependiendo de la época del año te encontrarás con mayor o menor frecuencia. De la misma manera, los periodos vacacionales de Semana Santa y verano son los más adecuados para visitar las islas Cíes. Si además tienes la suerte de ir a Galicia en septiembre, este es el momento ideal para visitar las islas, ya que la afluencia de público es mucho menor y la conexión en ferry sigue siendo alta.

El precio del barco para visitar las islas Cíes no es fijo, pero oscila entre 20 o 25 € el trayecto completo de ida y vuelta. Ya te decimos que merece mucho la pena, sobre todo si se viaja con niños. Piensa en la aventura de visitar estas islas es algo que les va a llenar de emoción. El archipiélago de las islas Cíes es un aula viva de naturaleza, en el que los más pequeños podrán entender perfectamente que es una ría, las características particulares de las aguas del Océano Atlántico, el por qué de la vegetación o qué es un archipiélago. Una forma de educar que ayuda a que su comprensión del entorno sea mayor. Ya lo sabes, si tienes niños haz que llenen su mochila de las mejores experiencias in situ.

Por qué las islas Cíes son tan especiales

La visita a las islas merece la pena y basta poner un simple ejemplo. El diario británico The Guardian calificó la playa de Rodas como la mejor del mundo. Así que, tienes la oportunidad de descubrir un auténtico paraíso que no deja indiferente y que es además una excursión muy apetecible. En las islas además hay algunos restaurantes en los que poder degustar lo mejor de la gastronomía gallega, con productos del mar que dejan un excelente sabor de boca.

Por otro lado, las islas cuentan con denominación de Parque Nacional, concretamente el de las Islas Atlánticas de Galicia. Por ello tienen ese nivel de protección tan elevado. Las islas sorprenden por sus playas de arena clara, por su perfil tan característico plagado de la vegetación, y por dar directamente a la ría de Vigo por un lado, y al Océano Atlántico por el otro. Llegar a las islas Cíes es quedarse sobrecogido por paraje de excepcional valor ecológico y que cautiva a medida que el ferry se va a aproximando.

No importa el lugar de Galicia en el que te encuentres, merece la pena dedicar una jornada para visitar las islas Cíes. Incluso tienes la opción de contratar una visita guiada y así descubrir los lugares menos conocidos de las islas, teniendo una experiencia mucho más completa. De esta forma, conocerás este pequeño archipiélago con mayor detalle, comprendiendo de manera clara por qué estas islas son un paraje tan especial.

Si no deseas complicaciones ve planificando ya tu visita a las islas Cíes y disfruta de la experiencia de llegar en un ferry moderno, que hace el trayecto en un tiempo corto y que es además el preludio de lo que vas a encontrar en este paraiso. No permitas que nadie te lo cuente, vive la experiencia de la visita a las islas Cíes y descubre por qué tienen la denominación del Parque Nacional, no se trata de un casualidad. Que no te quepa duda de que volverás de las islas con una sensación increíble, la de conocer uno de los parajes de la comunidad gallega con mayor atractivo natural y ecológico.