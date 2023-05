¿Hay colapso en los mataderos debido a la sequía?

¿Hay colapso en los mataderos? El interrogante ha surgido tras alzar la voz algunas salas de sacrificio y algunas organizaciones agrarias que alertan de un importante repunte de los envíos de ganado, especialmente vacas, al matadero ante la imposibilidad de asegurar el abastecimiento de forraje por la sequía.



Pero, ¿es realmente así?, ¿están todos o la mayoría de los mataderos con lista de espera o incluso colapsados por este fenómeno?



Mientras unos, principalmente los ganaderos cárnicos, aseguran que no les consta tal colapso, otros, los ganaderos de leche y los mataderos que han decidido hacer pública su situación, denuncian lo contrario.



LAS LONJAS



Ante esta tesitura se hace necesario acudir a las cotizaciones en las lonjas porque sirven de termómetro para ver lo que está pasando.



El último reporte del sistema de información Telelonjas, consultado por Efeagro, señala que el precio de las vacas está bajando "con más fuerza por la presión de la oferta".



Según Telelonjas, "la sequía y un precio de la leche a la baja hacen muy difícil la rentabilidad y se están sacrificando más, con la consecuente preocupación en el sector por la reposición futura de animales".



Si se echa un vistazo a las tablillas de Binéfar, lonja referente en el sector vacuno, se puede ver que, efectivamente, el kilo de la canal de las vacas nodrizas (las de cría) está ahora 12 céntimos más barato que hace dos semanas y unos 20 céntimos más barato que a principios de febrero.



Es claro, por lo tanto, que de unas semanas a esta parte se están enviando más vacas al matadero, pero la cuestión es si el problema llega hasta el punto del colapso y si, en todo caso, las únicas causas son la sequía y la falta de forraje para asegurar el alimento a los rumiantes.



EL SECTOR OPINA



Fuentes de la Asociación de Productores del Vacuno de Carne (Asoprovac) aseguran que, "en absoluto" tienen esa percepción de colapso en los mataderos.



Reconocen que en los últimos años ha habido más envío a sacrificio por el buen precio de la carne.



Otras fuentes de ese mismo sector apuntan que mayo es una época habitual para un mayor envío de vacas al matadero porque a finales de abril acaba el "período de retención" de vacuno, es decir, el tiempo que las cabezas de ganado tienen que estar en la granja para poder cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).



Además, creen que, en todo caso, puede haber una mayor demanda en los mataderos especializados exclusivamente en vacuno.



Incluso fuentes de patronales cárnicas, como Fecic, indican que no tienen constancia de que empresas o mataderos asociados les hayan manifestado problema alguno, ni para la alimentación del ganado ni para el sacrificio del mismo.



Sin embargo, en el ámbito de los mataderos individuales sí se encuentran problemas y es lo que vienen denunciado estos días desde el matadero Macrisa, cuyo presidente, Javier Roldán, pronuncia la palabra "colapso" para definir la situación que están viviendo.



La falta de forrajes "ha disparado" los costes de alimentación de las vacas en extensivo al tener que suplementarlas con más pienso, "hasta el punto de que vale más mantenerlas en el campo que llevarlas al sacrificio", señala.



Roldán reconoce que mayo es un período en el que los sacrificios suben "un 10-15 %" por la finalización de dicho periodo de retención pero este año "es un 30 % más" y, en vez de ser vacas para desvieje, son "jóvenes nodrizas en plena época de rendimiento productivo".



El vacuno de leche no escapa a la tendencia y ya llevan meses en los que al lechero le sale muchas veces más rentable cobrar lo que le dan por la carne de su vaca que lo que le dan por la leche, según remarcan desde la principal organización de productores del país (Agaprol).



Ahora, según Agaprol, se ha notado que hay un repunte en los envíos a mataderos de vacas lecheras y no ya tanto por esa mayor rentabilidad que les da la carne sino por las dificultades para asegurar el forraje suficiente al ganado.



Los ganaderos "están haciendo sus cuentas para ver a cuántas vacas pueden alimentar" ante esa falta de forrajes, un alimento indispensable para los rumiantes y que no puede ser sustituido por completo con pienso, según detallan.



Además, los forrajes son caros de importar aunque se haga desde países limítrofes como Francia, recuerdan otras fuentes sectoriales.



Es evidente que hay más descarte de ganado vacuno en las granjas, un fenómeno que parece responder a una mezcla de variables como un precio de la carne atractivo, el encarecimiento de los costes de producción en la granja, el fin del "período de retención" y, cómo no, la sequía que amenaza con el abastecimiento necesario de forrajes.



Lo que habría que ver y de lo que hay que estar pendientes es a si ese "colapso" y las listas de espera que denuncian algunos agentes de la cadena terminan por generalizarse o no al conjunto de la misma.