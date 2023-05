Si bien el teletrabajo ha ganado terreno a raíz de la pandemia, España continúa siendo un país cuyas empresas anteponen el desempeño de funciones laborales fuera de casa. Como consecuencia, es importante que los trabajadores, independientemente del sector al que se dediquen, conozcan los riesgos a los cuales se exponen diariamente. Solo de esa manera preservan su propia salud, garantizan la tranquilidad de sus respectivas familias y, por qué no decirlo, favorecen que la empresa en cuestión prospere sin sobresaltos.

A la hora de acceder a este tipo de formación, conviene tener en cuenta que esta última no es igual para todos. No solo nos referimos a su contenido, el cual varía en función del trabajo al que nos refiramos, sino también a la duración de la misma. Sin ir más lejos, el Curso Prevención de Riesgos Laborales que te presentamos a continuación se caracteriza por oscilar entre las 20 y las 60 horas. ¿Quieres saber por cuál decantarte? ¡Te explicamos eso y muchos más detalles a tener en cuenta!

Beneficios de acceder al Curso de PRL 20 H

Aunque las empresas suelen poner a disposición de sus empleados el acceso a cursos de prevención de riesgos laborales, quizá te interese saber que puedes obtener su certificado antes de pasar a formar parte de una. De acuerdo con los expertos, la citada formación te será de gran ayuda a la hora de no correr riesgos en tu puesto de trabajo, y puede convertirse en un elemento claramente diferenciador llegado el momento de destacar en un proceso de selección.

En el caso de los Curso de PRL 20H están destinados a principalmente a oficios como electricistas, pintores, instaladores de pladur, albañilería…, que tienen validez oficial y puedes realizarlos en cualquier momento, puesto que están disponibles de manera online.

Hay que tener en cuenta que los trabajadores bajo el convenio de la construcción pueden necesitar cursos presenciales de prevención de riesgos.

Diferencias entre los cursos de 30 y 60 horas

Antes de explicar las principales diferencias existentes entre los cursos de prevención de riesgos laborales de 30 y 60 horas, debes tener en cuenta que ambos, independientemente de su duración, tienen un carácter genérico. El primero, por su parte, proporciona un nivel básico de acuerdo con el Anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE n.º 27 31-01-1997). Mientras que la formación de 60 horas es la pieza que cualquier autónomo, empresario o asalariado precisa para continuar prosperando en este campo.

Además, el curso de prevención de riesgos laborales de 30 horas está enfocado a desempleados que se encuentren en búsqueda activa de empleo, tal y como hemos explicado anteriormente, así como a trabajadores en activo que deseen ampliar su base de conocimiento, y empleados en general de cualquier sector que presente un nivel de riesgo bajo.

Por otro lado, el contenido de 60 horas está ideado para autónomos y empresarios, pero también para guardias civiles y otras especialidades, como es el caso de las labores de limpieza y desinfección.

Especialidades del curso de 60 horas

Precisamente, centros de formación como Tecnas Formación han sabido adaptarse a las necesidades que han percibido por parte de los alumnos durante sus más de dos décadas de experiencia. El resultado se ha traducido en la adaptación del citado curso de 60 horas en una serie de especialidades, las cuales no buscan, sino preparar mejor si cabe a los usuarios del mismo. Por ejemplo, gracias a él, los integrantes de la Benemérita pueden conseguir promociones internas y traslados.

Asimismo, no hay que pasar por alto que también hay un curso orientado a la convalidación de la asignatura de Formación y Orientación Laboral, comúnmente conocida por el acrónimo FOL. Mientras que, para continuar haciendo frente a posibles pandemias, se creó el Curso de Limpieza y Desinfección de Ozono. No obstante, recuerda que cualquier formación de la modalidad genérica que selecciones será apta para tu sector, siempre y cuando este último no sea el de la construcción.

Y, por último, pero no por ello menos importante, te recomendamos consultar las opiniones que antiguos alumnos hayan escrito sobre los cursos realizados, en especial si provienen del mismo campo de especialización que tú. Su valoración, junto a la orientación de los expertos en la materia, debería ser suficiente para que te decantes por la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

En definitiva, sea cual sea tu sector de procedencia, hay un curso de prevención de riesgos laborales ideado para ti. Tanto para aumentar tus posibilidades de conseguir empleo como de promocionar, ¡tú tienes la última palabra!