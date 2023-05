Citan a declarar al autor del informe que apunta que la muerte de Déborah fue homicida

El juzgado de instrucción número dos de Tui (Pontevedra) ha aceptado la petición de los abogados de la familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa hallada muerta en O Rosal en 2002, de citar a declarar al doctor Curiel, autor del informe pericial presentado el 24 de febrero de 2021 que de modo tajante señala que la muerte de la joven fue homicida.



La fecha de la declaración, según han informado los abogados de la familia de Déborah, se ha fijado para el próximo 8 de junio y se hará por videoconferencia.



Los abogados afirman que “resulta sorprendente” la decisión de la jueza, toda vez que en su momento se denegó su petición.



Esta resolución, afirman los abogados, se produce después de que el pasado 4 de abril presentasen un escrito en el que mostraban su sorpresa por que la Fiscalía dudase de la etiología homicida de la muerte de la joven.



La familia expresaba en su escrito que, de ser así, no tenía sentido mantener la causa abierta y que, en todo caso, explicara la propia Fiscalía o el Juzgado el motivo por el que Déborah apareció desnuda diez días después de su muerte a más de 50 kilómetros de donde desapareció, cuando la autopsia determinó que al morir estaba vestida, con el cuerpo lavado y con semen introducido en su cuerpo.



Además, la jueza ha accedido igualmente a la petición de que el Grupo investigador lleve a cabo nuevas pesquisas en relación a las explicaciones que dieron en su momento con respecto al examen del teléfono móvil de Déborah que consta en el “diario de gestiones” de la Policía.



En ese diario se señalaba que se había procedido a una inspección visual del teléfono móvil de Déborah, en la que se había examinado el correo electrónico, algo de lo que duda la familia, pues no fue hasta 2003 cuando empezó a ser posible tener correo electrónico en el teléfono móvil, y sólo en una determinada marca que no era la que tenía Déborah.



Por último, los letrados de la familia han solicitado que se vuelva a analizar una muestra de ADN del exnovio de la víctima, único investigado en la actualidad, por cuanto se ha alegado que la extracción de 2002 no está documentada y no hay cadena de custodia, y la extracción de 2010 “de modo sorprendente” no se envió a analizar.