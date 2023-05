Los Mossos inician una búsqueda subacuática del jugador de rugby desaparecido

Los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha este jueves un dispositivo subacuático de búsqueda de nuevas pruebas sobre el caso del jugador británico de rugby Levi Simeón Davis, que fue visto por última vez en Barcelona el pasado 29 de octubre y cuya desaparición se denunció el 9 de noviembre.



A pesar de que la policía no ha confirmado oficialmente la identidad de la persona a la que buscan, fuentes cercanas al caso han afirmado que se trata de Davis.



Los investigadores ubicaron los últimos movimientos del desaparecido en una zona cercana al puerto y recibieron informaciones que apuntaban a la posibilidad de que una persona hubiese caído al agua la noche de los hechos en un lugar cercano al lugar donde Davis se encontraba.



Davis, de 24 años, desapareció el 29 de octubre en Barcelona tras llegar en ferry desde Ibiza y fue visto por última vez en un pub irlandés de la Rambla. Semanas más tarde se encontró su pasaporte en el puerto de Barcelona y ni su teléfono móvil ni sus tarjetas bancarias han sido utilizadas desde entonces.



A pesar de que en un primer momento se valoró la hipótesis de una desaparición de ámbito criminal, esta línea de investigación fue descartada.



Por ello, con este nuevo dispositivo buscan "cualquier indicio que pueda confirmar la hipótesis de una posible muerte accidental", después de que ya hubiesen llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en la que no encontraron ningún cuerpo, pero no descartaron que hubiesen encontrado objetos o ropa del desaparecido.



El dispositivo, que ha comenzado esta mañana, está a cargo de la Policía Marítima y Unidad Acuática y la investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, continúa abierta.