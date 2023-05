Miles de valencianos arropan a la Virgen de durante su tradicional trasladado

Miles de valencianos han acompañado este domingo a la Virgen de los Desamparados en la tradicional "missa d'infants" y el posterior traslado de su imagen de la Basílica a la Catedral, actos que este año coinciden con el centenario de su coronación.



A las 8 de la mañana ha tenido lugar la "misa d'infants" a las puertas de la Basílica, celebrada por el arzobispo de València, Enrique Benavent, quien ha pedido mantener viva "esa fe que actúa por la caridad" para poder "aportar al mundo la esperanza que tanto se necesita".



Tras la homilía, ha tenido lugar el multitudinario traslado de la Virgen de la Basílica a la Catedral, un acto que se celebra el segundo domingo de mayo y que este año culmina un fin de semana dedicado a conmemorar el centenario de su coronación.



El buen tiempo y la ausencia de lluvia han marcado la celebración de este acontecimiento, en el que miles de valencianos han mostrado la devoción que sienten por su patrona.



La imagen de la Virgen ha estado vestida con el manto fruto de la iniciativa "Un poco de muchos", promovida por numerosas entidades culturales y cívicas valencianas.



El manto ha sido tejido, confeccionado y bordado en los últimos meses por artesanos valencianos y devotos anónimos que se han sumado a la iniciativa con sus donaciones dentro de una campaña que comenzó el pasado año para hacer partícipe a toda la sociedad valenciana de la celebración de este centenario.



PROTAGONISMO POLÍTICO

Los actos coinciden este año en plena campaña electoral, y han contado con la presencia de políticos, como el alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, quien no ha asistido a la misa pero sí al traslado; la vicealcaldesa de ciudad y aspirante del PSPV a la alcaldía, Sandra Gómez, o los candidatos del PP a la Generalitat y la alcaldía, Carlos Mazón y María José Català.



La candidata socialista ha reivindicado el papel de una alcaldesa que "esté presente en los lugares y momentos más importantes para sus vecinos y vecinas", y ha criticado los continuos intentos de apropiación de las fiestas de la ciudad por parte de la derecha.



Por su parte, la candidata del PP a la alcaldía, María José Catalá, ha defendido que el compromiso con las tradiciones del pueblo valenciano "pasa por una presencia institucional permanente y no sólo en tiempo electoral".



En este sentido, ha reprochado al alcalde que durante ocho años haya estado "ausente en todas estas celebraciones", y aparezca "justo en año electoral", lo que cree que "no ha sido la mejor de las ideas del señor Ribó".



El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha recordado que la Virgen "no es de nadie" y "no puede ser usada desde la falta de respeto como si fuera un arma electoral", y ha pedido a los partidos que presenten sus propuestas de campaña "sin la necesidad de usar para dividir lo que esta pensado para unir.



Ha afirmado que el Ayuntamiento de València ha estado "a la altura" en la celebración del centenario de la coronación de la Virgen, y ha defendido que el alcalde "ha cumplido con su papel institucional en una ocasión tan especial" como esta.