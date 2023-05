Detenido por difundir en redes vídeos sexuales de su hermano y su cuñada

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 24 años por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras pedir dinero a su cuñada a cambio de no difundir vídeos de contenido sexual en los que aparecía con el hermano del acusado y que había obtenido de manera ilegítima.



El pasado 24 de marzo, la mujer recibió un correo en inglés desde un perfil anónimo en el que se le reclamaba una suma de dinero a cambio de no difundir vídeos de contenido sexual a familiares, amigos y a través de las redes sociales.



La mujer bloqueó el mensaje y no clicó el enlace que le enviaron, tal y como aconseja hacer la policía.



A los pocos días, recibió una solicitud de amistad en una red social desde un perfil que no conocía y que adjuntaba una dirección de internet que enlazaba con un archivo, cuyo nombre correspondía al número de su DNI y en el que se podían ver imágenes y vídeos eróticos con su pareja, hermano del detenido.



Algunas de estas imágenes se habían grabado cuando la víctima todavía era menor de edad y, a priori, a parte de las víctimas nadie más tenía acceso a las imágenes.



Los agentes se centraron en el hermano de una de las víctimas e investigaron el nombre del perfil de la red social a través de la que se había enviado la solicitud de amistad a la mujer, cuyo sobrenombre era muy similar al que utilizaba habitualmente en varios juegos en línea.



Otro de los indicios que apuntaba al detenido era la mala relación que tenía con su hermano.



El detenido se había llevado el móvil de su hermano de la casa familiar y había accedido a su contenido con las claves que éste le había dado cuando tenían buena relación.



El 11 de mayo los Mossos entraron en su domicilio y, en el registro, localizaron el teléfono del hermano que contenía los vídeos íntimos que había difundido.



El detenido, que ya había sido denunciado por revelación de secretos y amenazas por hechos similares en 2018, pasó el viernes a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.