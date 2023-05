¿Habría que fijar un límite de edad al volante?

¿Habría que fijar un límite de edad para dejar de conducir? Un interrogante al que expertos en seguridad vial y representantes de las víctimas de tráfico consultados por EFE tratan de responder tras el reciente atropello múltiple protagonizado por una conductora octogenaria que dejó 18 heridos, cuatro de ellos graves.



Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo en Vilanova de Arousa (Pontevedra) cuando la mujer, de 82 años, irrumpió en una verbena con su vehículo y arrolló a las víctimas, lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuyó a una "distracción" de la conductora que confundió la marcha atrás con la marcha hacia adelante.



Los expertos consultados por EFE coinciden en que conducir es un derecho que no se le puede negar a nadie, si bien consideran que hay que ser más rigurosos en las revisiones periódicas para la renovación del carné y aumentar su frecuencia a partir de cierta edad.



350.000 RESTRICCIONES A LA CONDUCCIÓN CADA AÑO



El conductor anciano "no es más peligroso" que el joven, no tiene más accidentes, pero cuando ocurren "suelen ser más aparatosos" y se deben principalmente a despistes, errores o trastornos mentales transitorios, ha señalado a EFE el secretario general de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos (Asecemp), Bonifacio Martín.



Actualmente, el reconocimiento médico y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad, aunque si se detecta una enfermedad o deficiencia, pueden ser considerados aptos para conducir pero con limitaciones, que aparecen reflejadas en el carné.



Se estima que cada año se establecen unas 350.000 condiciones restrictivas, como acortar la renovación, tener limitado el radio de conducción, poder conducir solo de día, no llevar pasajeros o limitaciones de velocidad. Y la edad es un factor determinante para ello.



En España no hay un límite de edad para conducir. Actualmente el carné tiene una vigencia de 10 años para menores de 65 años y de 5 para los de esa edad en adelante. La revisión de estos plazos está incluida en la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030.



No obstante, España está esperando a que se apruebe la nueva directiva europea de permisos de conducción, lo que podría ser a finales de este año, para modificar el reglamento de conductores e introducir los cambios, entre ellos, el que afecta a los plazos, han señalado a Efe fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).



EXPERTOS COINCIDEN: RENOVACIONES CADA DOS AÑOS A PARTIR DE LOS 70



El portavoz de los centros de reconocimiento pone el acento en que las buenas condiciones psicofísicas que se detectan durante un reconocimiento médico son puntuales y, en las personas mayores, "pueden variar en muy poco tiempo".



Por ello, aboga por la vuelta a la normativa anterior a 2009, de tal forma que a partir de los 70 años la validez máxima del carné sea de dos años, una propuesta en la que coinciden prácticamente todos los expertos consultados.



El director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Jesús Monclús, propone, además, revisar y mejorar los actuales reconocimientos psicotécnicos para, por ejemplo, adaptarlos más a los deterioros cognitivos leves propios de las edades más avanzadas, algo en lo que está ya trabajando la DGT, asegura.



"Mejores reconocimientos, dar un mayor papel a los médicos de atención primaria y empoderar a las familias son las claves para no restringir innecesariamente la conducción solo por tener una cierta edad y, a la vez, no poner en riesgo a los usuarios de la vía", apunta.



"Una mayor rigurosidad" en las renovaciones y acortar los plazos a dos años a partir de los 70 defiende también el presidente de la asociación de víctimas de accidentes DIA, Paco Canes, quien deja, además, en manos de los familiares la responsabilidad de disuadir de conducir cuando una persona no esté en condiciones, pero apoyándola.



"No podemos decirle a alguien que no conduzca y no darle una alternativa", advierte.



La presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), Mar Cogollos, cree que sería importante también que los centros médicos psicotécnicos dispusieran de una "hoja de salud" de los conductores, es decir, un informe del médico de cabecera del conductor para no basarse solo en el reconocimiento puntual.



Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CANAE) proponen establecer algún tipo de curso de actualización de conocimientos y habilidades, que podría "coincidir perfectamente" con la renovación del permiso de conducción.



"Ahora la circulación es mucho más compleja y la infraestructura también ha cambiado", señala su presidente Enrique Francisco Lorca, que pone el ejemplo de las glorietas, que aparecieron hace poco tiempo "y muy poca gente sabe abordarlas".



LAS CIFRAS: 181.000 CONDUCTORES DE MÁS DE 80 AÑOS



Un total de 181.171 conductores de los 27,6 millones totales que hay en España tienen más de 80 años, lo que supone un 0,6 % del total, mientras que un 3,7 % (1.039.323) tienen más de 74 años.



Además, el 28 % de los fallecidos en accidente de tráfico son mayores de 65 años, un colectivo que representa el 15 % del censo de conductores y el 19 % de la población, según los datos de la DGT. En la Unión Europea ese porcentaje se eleva al 30 %.