Condenadas dos mujeres en Bizkaia por abusar del hijo de una de ellas

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de once años y seis meses de prisión, y a once años, respectivamente, a una madre y a su pareja, otra mujer, por un delito continuado de abuso sexual al hijo de una de ellas, un menor de edad.



El chico, que tenía unos nueve años cuando sufrió estos abusos, repitió más tarde estos comportamientos sexuales con su hermana, una niña de siete años, según recoge el dictamen, al que ha tenido acceso Efe.



Los hechos instruidos por un Juzgado de Gernika recogen que desde finales de 2017 hasta finales de 2018 el menor sufrió abusos sexuales continuados por parte de su madre, quien previamente se había separado de su padre y tenía la custodia de sus dos hijos, y la nueva pareja de ésta.



Las mujeres le obligaban a desnudarse y a participar en sus prácticas sexuales, según recogen los hechos probados del fallo judicial.



Sin conocer que estaba siendo víctima de abusos sexuales, representantes de dos ayuntamientos de Bizkaia donde residieron las mujeres y de su colegio trasladaron a la Diputación la "grave situación de desprotección" en la que se encontraban los dos niños, cuya madre era consumidora habitual de alcohol y otras sustancias.



Por ello, la Diputación foral obligó a la madre a participar en un programa de intervención familiar, que no tuvo éxito, y posteriormente le retiró la custodia de los niños, que pasó a manos del padre.



Sin embargo, en agosto de 2019 el progenitor pidió a la Diputación foral que asumiera la guardia de los niños, que pasaron a vivir en un hogar protegido, después de constatar que el chico abusaba sexualmente de su hermana, en una "manifestación de repetición traumática".



Los servicios de salud mental que atendieron al joven constataron que padecía síntomas ansioso-depresivos como consecuencia de un trastorno severo de las emociones, que es probable que le perduren a medio y largo plazo e influyan sobre la configuración de su personalidad y equilibrio psíquico.



La Audiencia ha dado credibilidad al testimonio del chico, que el 21 de julio de 2020, cuando tenía ya 12 años, declaró que su madre abusó de forma continuada de él con su amiga, mientras él lloraba.



Las dos mujeres, que han sido condenadas por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, deberán también indemnizar de forma conjunta al menor con 90.000 euros.



Tampoco podrán comunicarse con el menor, ni acercarse a menos de 500 metros del chico, en un periodo de quince años, y deberán participar tras su salida de prisión en un programa de educación sexual.



Además, la madre del menor y su pareja serán inhabilitadas por un periodo de 15 y 9 años, respectivamente, para el ejercicio de cualquier profesión que requiera el acercamiento a menores.



El fallo determina, además, que una vez averiguada la situación administrativa de la pareja de la madre, llegada de Venezuela, se acordará "lo que proceda con relación con la solicitud de su expulsión".