Prisión provisional y sin fianza para el conductor del doble atropello mortal en Madrid

El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor que atropelló a varias personas el jueves en el Paseo de Extremadura de Madrid y causó la muerte a dos de ellas, al que se imputan dos delitos de homicidio por imprudencia y otros delitos contra la seguridad vial.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en función de guarda de detenidos, ha acordado esa medida en el marco de una imputación que es inicial y que se concretará cuando se practiquen todas las diligencias de investigación a lo largo de la instrucción judicial que ahora se inicia.



Este juzgado se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 27, que es el órgano judicial que se encontraba de guardia en el momento de los hechos y el que procedió al levantamiento de los dos cadáveres.



El conductor, Pedro V.S., que se entregó en Comisaría horas después del atropello, conducía sin carné en vigor y en el momento de los hechos iba a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora en una zona limitada a 50, según confirmaron fuentes policiales.



Además llevaba en el interior del vehículo, un Mercedes Benz plateado, varios catalizadores presuntamente robados, según descubrieron los agentes de la Policía Nacional que inspeccionaron el coche.



Tenía decenas de antecedentes policiales por sustraer esas piezas junto a otros miembros de su clan familiar y había sido identificado como el autor de un hurto en la zona de Vallecas horas antes del trágico suceso, detallan las fuentes policiales.



Al parecer, por esa razón se dio a la fuga cuando la Guardia Civil de Tráfico le dio el alto en una carretera de Leganés al observar que en el coche viajaba, junto a otros dos ocupantes también detenidos, una bebé de ocho meses que iba en brazos de su madre y no en una sillita reglamentaria.



Pedro V.S. emprendió la huida hacia Madrid capital y, tras recorrer unos 12 kilómetros, sobre las 13:05 horas, encaró el Paseo de Extremadura a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid.



El coche recorrió el citado paseo embistiendo a varias personas que cruzaban los pasos de peatones, entre ellas los dos fallecidos, dos hombres de 71 y 82 años, que fueron arrollados a la altura del número 154 y el 88. Otras cinco personas resultaron heridas de carácter leve.



Finalmente, el vehículo se detuvo más adelante y el conductor se dio a la fuga a pie, aunque horas después se entregó en la Comisaría del distrito de Latina ante la presión policial.



Los otros dos ocupantes del coche, un hombre y una mujer con antecedentes y requisitorias judiciales en vigor, no escaparon y fueron detenidos por la Policía Nacional.