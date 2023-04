Cárcel para dos jóvenes que abusaron sexualmente de la novia de un amigo

La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos jóvenes a dos años de cárcel por abusar sexualmente de la novia de un amigo, de 21 años, con el que la víctima acababa de discutir.



En una vista celebrada de conformidad este jueves en la Audiencia, los acusados han aceptado esta condena, que también incluye la prohibición durante cuatro años de comunicarse y acercarse a la víctima, cuatro años de libertad vigilada y una indemnización en concepto de responsabilidad civil.



Según el escrito de la fiscalía, los dos acusados -que no han declarado- se encontraron de madrugada a la pareja de un amigo suyo, que había consumido bebidas alcohólicas y hachís y que tras haber discutido con su novio, se había quedado sola y estaba buscando a su pareja por distintos locales de Santander.



La mujer estaba "muy embriagada" y llorando, y los dos acusados "se ofrecieron a acompañarla a buscarle y decidieron aprovecharse de la situación de la víctima para mantener relaciones sexuales con ella, tras fingir que la consolaban".



La joven no conocía la ciudad y tampoco recordaba dónde tenía aparcado su coche, así que los acusados le dijeron que podía dormir en casa de uno de ellos, lo que ella aceptó porque no estaba en condiciones de conducir.



Una vez en la vivienda, los acusados le ofrecieron una sustancia blanca que ella esnifó sin conocer de qué se trataba y, tras encontrarse "muy aturdida", se acostó en la cama con ambos, quedando en medio, momento en el que los dos jóvenes empezaron a realizarle tocamientos y penetrarla vaginalmente, a pesar de que ella intentaba quitarles de encima suyo.



Los hechos constituyen dos delitos de abuso sexual con penetración, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez.