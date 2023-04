Recomiendan a enfermos cardiovasculares adecuar la medicación al calor extremo

El calor intenso hace que el corazón lata más rápido y que se dilaten las arterias y venas, por lo que baja la tensión arterial, según los cardiólogos, que recomiendan a los pacientes con problemas cardiovasculares que consulten la adecuación de la medicación pautada a las condiciones climáticas.



Así lo señala la Sociedad Española del Corazón (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) en un comunicado en el que lanzan una serie de recomendaciones ante las temperaturas extremas que se registran estos días.



El presidente de la SEC, Julián Pérez-Villacastín, explica que los pacientes que tienen problemas de corazón y que están tomando medicamentos que dilatan las arterias, o diuréticos que hacen que se pierda líquido, pueden encontrarse más cansados y necesitar consulta médica en el caso de sudar mucho y deshidratarse.



No obstante, el presidente de la SEC subraya que lo habitual es que esto no suceda si los pacientes no se exponen a temperaturas muy altas.



Los expertos también recomiendan evitar la exposición excesiva al sol, no hacer ejercicio en horas de mucho calor, mantenerse hidratado y comer alimentos frescos, así como descansar adecuadamente, evitar el tabaco, el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.



En el caso de viajar, sugieren elegir bien el medio de transporte adecuado. Además, instan a hacer paradas para estirar las piernas cada 200 kilómetros en el caso de que el trayecto sea en coche, mientras que si es en avión, tren o barco, es recomendable dar algunos paseos para evitar sufrir el síndrome de la clase turista.