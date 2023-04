Memorialistas piden proteger bienes de Meirás ante posible fuga de 697 piezas

Los colectivos Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo y Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña ha reclamado este lunes la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los elementos ubicados en el interior del Pazo de Meirás, pues han advertido de que en caso contrario los Franco se podrían llevar 697.



La Justicia determinó que medio centenar de bienes del Pazo de Meirás son también del Estado, una cuestión pendiente del Tribunal Supremo, mientras que hay otros cinco elementos cuya propiedad se dio a los Franco, 564 más que están pendientes de litigio y 697 que no se han concretado.



Ahora los tribunales conceden a la familia Franco la retirada de sus elementos a partir del 26 de junio. Se trata, en concreto, de los angelotes de bronce de la capilla; una escultura pétrea de una virgen con un niño; una lámpara sobre una pilastra de una escalera; tres apliques de pared metálicos y las alfombras pasilleras.



Además de estos bienes, en el inmueble, situado en Sada (A Coruña), hay otros 564 que la Abogacía del Estado ha reclamado: dos del patrimonio nacional, 409 del patrimonio documental español y 153 ligados a la figura de Emilia Pardo Pazán.



Sobre estos, hay medidas cautelares de un juzgado de Madrid para que permanezcan en el Pazo de Meirás bajo custodia del Estado.



Sin embargo, los colectivos memorialistas advierten que hay 697 elementos que no forman parte de estas cuestiones judiciales y que fueron inventariados cuando las administraciones entraron en el pazo, y que la familia Franco podría incluir su retirada en la de los otros que fueron autorizados expresamente por la Justicia.



Por eso demandan la declaración de BIC de los mismos pues esta figura, si bien no modifica la propiedad de los bienes establece una serie de limitaciones a su traslado.



De hecho, el propio Pazo de Meirás fue declarado BIC por la Xunta en su día, lo que obligó a la familia Franco a establecer un horario de apertura al público obligatorio.



La Xunta también declaró BIC la biblioteca de Emilia Pardo Bazán -con una parte en el interior del pazo- en febrero de 2022 .



Las entidades memorialistas piden la incoación urgente del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de estos elementos "en el ejercicio de las competencias exclusivas que en esta materia tiene la Consellería de Cultura", pues este paso ya daría a los bienes toda la protección de los BIC mientras se concluye el proceso.