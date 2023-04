Cuatro detenidos por diez atracos en hoteles, salones de juego y gasolineras

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de atracos en cinco hoteles, tres salones de juego y dos gasolineras de la Comunidad de Madrid durante este año en los que lograron sustraer más de 15.000 euros en efectivo.



Dos de ellos perpetraban los robos ocultando el rostro y amenazando a sus víctimas, incluso menores de edad, con armas de fuego y armas blancas, que no dudaban en emplear si no accedían a sus peticiones, informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



Los otros dos arrestados se turnaban para esperar en el exterior como conductores de vehículos para huir rápidamente.



La investigación se inició a finales del pasado mes de enero cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios robos cometidos en establecimientos hoteleros, salones de juego y gasolineras de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Getafe, Coslada y Alcorcón.



Los agentes comprobaron que la forma de actuar de los atracadores era muy similar en todos los hechos denunciados.



Dos hombres accedían a los locales armados amenazando a empleados y clientes e incluso a menores y jóvenes que estaban en los establecimientos.



Adoptaban numerosas medidas de seguridad y mientras cometían los atracos uno de los detenidos esperaba afuera con vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia y contratados a nombre de otras personas para dificultar cualquier investigación policial.



La Policía estableció un dispositivo para localizar a los atracadores y logró arrestarlos durante esta semana aunque la investigación continúa abierta y no se descarta el esclarecimiento de más hechos.