Trabajan en la mejora wifi para garantizar el auge de metaverso y las operaciones médicas

Científicos de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de Nokia Bell Labs trabajan en un proyecto para que el wifi alcance los niveles máximos de fiabilidad necesarios para avanzar en el desarrollo del metaverso, en la robotización industrial y en las intervenciones médicas.



Los investigadores consideran que en el futuro será básico que las redes wifi no sufran interrupciones y ven en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático con Inteligencia Artificial (IA) una oportunidad para hacerlo posible.



El proyecto parte del trabajo de la asociación mundial de ingenieros IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), que ha empezado a sentar las bases de lo que será el futuro protocolo Wi-Fi (Wi-Fi 8) -aunque el wifi 7 aún está ultimándose y está previsto que salga al mercado en 2024-, y quiere resolver la necesidad de acceder a redes wifi con garantías de fiabilidad.



Para ello, investigadores del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) de la UPF y del equipo de Nokia Bell Labs en Alemania investigan para hacer frente a los retos que plantearán los futuros usos de las redes wifi.



"Con wifi 7, ya se conseguirá una gran mejora de rendimiento de las redes inalámbricas y el protocolo de wifi 8 pretende ir aún más allá, especialmente en la confiabilidad", ha explicado el investigador del Wireless & Secure Communications Group (DTIC-UPF) Giovanni Geraci.



Sobre el wifi 8, los investigadores de la UPF han publicado en la plataforma 'ArXiV' cómo serán sus características para conseguir una confiabilidad ultra alta de las redes inalámbricas, la denominada UHR (Ultra High Reliability).



Los científicos ven necesaria una nueva coordinación de múltiples puntos de acceso de wifi para aumentar la eficiencia de uso del espectro electromagnético, con el fin de eliminar las interferencias entre señales wifi de diferentes puntos de acceso, y se reduciría la latencia (tiempo que debe esperar un punto de acceso wifi para empezar a emitir sus señales para que no se cruce con los procedentes de otros puntos).



"¿Cuántos nos hemos quejado al menos una vez que la wifi no funciona en lugares concurridos? Proponemos una nueva función llamada 'coordinated beamforming' para el wifi de próxima generación. Esta nueva función aprovecha múltiples antenas para que dispositivos cercanos sean mutuamente 'invisibles' y puedan transmitir señales simultáneamente sin que haya interferencias y se reduzca la latencia hasta un 90 %", ha concretado Geraci.



"Es como si varias conversaciones tuvieran lugar en la misma habitación simultáneamente sin que una estorbe a la otra", ha puesto como ejemplo, antes de puntualizar que los dispositivos de próxima generación necesitarán operar en bandas superiores del espectro electromagnético.



Actualmente, los dispositivos pueden operar en dos bandas por debajo de los 7 GHz (2,4 GHz y 5 GHz), cuando se comercialice wifi 7 se podrá hacer en una banda más (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), y con el Wi-Fi 8, tendrá que ir más allá y plantearse el uso de las bandas de 45 y 60 GHz.



Los investigadores también se plantean utilizar el aprendizaje automático para optimizar y hacer más eficiente el funcionamiento de uno o más puntos de acceso wifi.



"El reto de proporcionar garantías de fiabilidad a las redes wifi es muy complejo porque operan en bandas libres y necesitan coexistir con otras redes externas, por eso estamos investigando nuevas soluciones basadas en IA para dotar a las redes wifi de capacidad de decisión y facilitar que la propia red encuentre soluciones", ha dicho el director del Wireless Networking (WN) Group del DTIC-UPF, Boris Bellalta.