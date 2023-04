Siete detenidos por explotación sexual de mujeres en un piso de Ourense

Siete personas han sido detenidas, cinco en Ourense y dos en Madrid, acusadas de trata y explotación sexual de mujeres, captadas en Colombia y Venezuela bajo engaño, dado que a su llegada a España eran informadas de que habían contraído una deuda de 3.000 euros y de la necesidad de pagarla ejerciendo la prostitución.



Agentes de la Policía Nacional han informado este lunes en un comunicado de la liberación de cinco víctimas y de la desarticulación de esta organización criminal que empleaba las redes sociales para seducir a las víctimas aprovechando su situación de vulnerabilidad y necesidad económica.



Las convencían para venir a España, comunicándoles, así lo especifica la nota remitida a la prensa, cómo debían actuar en el aeropuerto para no ser detectadas, y también facilitándoles la documentación y dinero necesario, sin levantar sospechas en la frontera.



A continuación, tenían que trasladarse hasta Ourense donde les esperaba el cabecilla de la trama.



En el piso de citas, tenían instaladas cámaras de video vigilancia para ver continuamente a las víctimas.



Debían estar disponibles 24 horas al día los siete días de la semana, no podían rechazar ningún servicio, recibían una ínfima parte de los beneficios, ya que les quitaban todo el dinero ganado para saldar su deuda y no podían salir de la casa, sólo salían escoltadas en caso de que fueran a realizar un servicio fuera del domicilio.



Hay siete detenidos, cinco en Ourense y dos en Madrid y se han realizado dos registros domiciliarios en Ourense en los que se han incautado más de 18.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, dos teléfonos móviles y diversa documentación. Además de la liberación de las cinco víctimas.



Esta operación, bautizada como Acarigua, se enmarca dentro del plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de Explotación Sexual.



La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.