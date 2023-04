Gobierno y comunidades lanzan becas para estudiar un ciclo de Formación Profesional

La Formación Profesional juega un papel fundamental para la inserción en el mercado de trabajo, ya que, según la Comisión Europea, en 2030 el 65% de las ofertas de empleo de las empresas irán destinadas a titulados en FP, frente al 35% que irán dirigidas a universitarios o graduados superiores.

Estas cifras han propiciado que, tan solo en los últimos 10 años, el porcentaje de estudiantes que han optado por estos estudios haya crecido un 77%. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional ponen a disposición de los jóvenes becas de estudio para que puedan cursar estas enseñanzas. El objetivo del Ministerio es apoyar a los estudiantes de FP y fomentar la Formación Profesional en España, lo que, a su vez, contribuye a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a impulsar el desarrollo económico del país.

En este sentido, el Observatorio de la Formación Profesional en España muestra en su último informe cómo el importe de becas concedidas al alumnado de FP durante los últimos años ha crecido significativamente, y en especial en el curso 2020-2021 respecto al anterior (25,8%), muy por encima del crecimiento del alumnado matriculado en el mismo periodo (10,4%).

Según el centro de Formación Profesional Cesur, más de la mitad de sus alumnos cuentan con una beca de estudios para impulsar su futuro profesional gracias a las ayudas económicas que la Administración destina a educación.

Las becas para formación no solo permiten a los alumnos poder continuar con sus estudios, sino que además tienen un gran efecto motivador, ya que los anima a esforzarse y a obtener buenos resultados académicos para poder optar a ellas.

De esta manera, Cesur indica que las becas se convierten en un incentivo para el estudio y para el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para el mundo laboral.

Precisamente, el Ministerio de Educación acaba de publicar la nueva convocatoria de becas de estudios. Estas becas están diseñadas para ayudar a los estudiantes de FP a pagar los gastos asociados con su formación, como los materiales didácticos, los gastos de transporte, la manutención y otros costes relacionados con la educación.

Para optar a estas becas, los estudiantes deben cumplir ciertos requisitos. Entre eellos, ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE. Si no se es ciudadano de la UE, menores de 18 años y los que hayan obtenido permiso de residencia a 31 de diciembre de 2022.

También no tener un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca y tener una nota media de, al menos, 5 puntos en 2.º de Bachillerato, en la prueba de acceso o en el curso de acceso. Si se accede desde un ciclo formativo de grado medio se tiene en cuenta la nota final del ciclo.

Para pedir beca en el segundo curso, hay que haber aprobado al menos el 85% de las horas totales del curso. Si se ha repetido curso, debes aprobar todo.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 17 de mayo de 2023. Los estudiantes interesados en solicitar una beca deben rellenar el formulario que está disponible en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los gobiernos de distintas comunidades autónomas también cuentan con convocatorias de ayudas para la FP. Es el caso de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que concede las becas de Formación Profesional dirigidas a los estudiantes que cursen esta modalidad educativa en centros públicos, privados o concertados en la Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes se abre todos los años durante el mes de junio.

Podrán optar a estas becas los alumnos que cursen estudios de Formación Profesional de Grado Superior y Medio que cumplan los siguientes requisitos: Estar matriculado o tener reserva de plaza en algún curso de un ciclo formativo de FP de Grado Superior o de Grado Medio en la modalidad presencial o a distancia, en los centros previstos en las bases reguladoras.

Asimismo, estar matriculado del curso completo y no ser repetidor del mismo; no superar la edad de 35 años, en el caso de los solicitantes de beca para realizar el primer curso de Formación Profesional de Grado Superior o Grado Medio y no superar la edad de 36 años en el caso de los solicitantes de beca para realizar el segundo curso; no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros; y ser residente en la Comunidad de Madrid.

Para la modalidad a distancia será necesario haber residido, como mínimo, los cinco años anteriores a la solicitud de la beca.

Además de la Comunidad de Madrid, otras autonomías también lanzan sus respectivas becas y ayudas para el impulso de los estudios de FP. Es el caso de la Junta de Castilla y León, que ya ha abierto la convocatoria de solicitudes para los alumnos que se matriculen en enseñanzas de Formación Profesional básica, de grado medio y superior en el curso 2023-2024.

Entre los requisitos para optar a las ayudas, los alumnos de primer curso de FP de grado superior deberán haber obtenido una nota media mínima de 5 puntos en segundo curso de bachillerato, prueba o curso de acceso, en su caso. Los interesados pueden realizar la solicitud desde la página web de la Junta hasta el 29 de septiembre de 2023.

Por su parte, la Junta de Andalucía cuenta con las becas 6000, un programa que busca garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos. Estas ayudas, cuyo plazo de solicitud ya ha concluido, están dirigidas, entre otros, al alumnado de Grado Medio de Formación Profesional Inicial en los centros de la comunidad que cumplan determinados requisitos.

Además, la Junta pone a disposición de los alumnos las Becas Adriano, diseñadas para combatir el abandono escolar temprano. Están dirigidas a los estudiantes de enseñanzas de segundo curso de Grado medio de Formación Profesional de las enseñanzas profesionales de música y danza, de artes plásticas y diseño, y de las enseñanzas deportivas.

FONDO SOCIAL EUROPEO

Las becas Segunda Oportunidad del Fondo Social Europeo (FSE) son un programa de apoyo financiero dirigido a jóvenes que han abandonado el sistema educativo y desean volver a retomar su formación para obtener un título de educación secundaria obligatoria (ESO) o una titulación de Formación Profesional (FP).

Los futuros alumnos deberán registrar su solicitud a través de la web de la Comunidad de Madrid cuando comience el plazo, que suele ser de diciembre a enero todos los años.

Serán destinatarios de las ayudas los alumnos que reúnan los siguientes requisitos dentro del plazo de presentación de solicitudes: estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la condición de beneficiario, y ser mayor de dieciséis años y menor de treinta, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.