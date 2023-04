Detenido en Sabadell por simular un secuestro y pedir 2.500 euros a su madre

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 21 de marzo en Sabadell (Barcelona) a un hombre de 52 años que había simulado su secuestro y que pidió 2.500 euros a su madre haciéndose pasar por los secuestradores, amenazándola con que le harían daño si no realizaba el pago.



Según ha informado la policía catalana este jueves en un comunicado, después de que recibiese los mensajes en los que su hijo, haciéndose pasar por un secuestrador, le decía que si no realizaba el pago de 2.500 euros le harían daño, la mujer acudió a la comisaría de Sant Cugat del Vallés para presentar una denuncia.



Los Mossos dieron credibilidad al secuestro y comenzaron la investigación, que finalmente les llevó a ubicar al sospechoso, que se encontraba andando por el centro de Sabadell.



Los agentes lo identificaron y el hombre, que no pudo mantener su versión del secuestro, reconoció que había sido él mismo el que envió los mensajes para conseguir dinero de su madre para pagar deudas que había contraído.



Los agentes le detuvieron entonces por la presunta simulación de un secuestro y un delito de amenazas condicionadas con ánimo de lucro contra su propia madre.



El detenido fue finalmente puesto en libertad con cargos.