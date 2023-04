Detienen a los responsables de una empresa de Valencia por encerrar a sus trabajadores

En la tarde del día 19 de febrero se presentó en un acuartelamiento de la Guardia Civil un ciudadano rumano de 56 años de edad mostrando gran estado de agitación y nerviosismo. El hombre manifestó que su jefe le había encerrado en la empresa donde trabajaba para él junto a otro compañero de trabajo, pero que él había podido escapar corriendo, mientras que su compañero se había quedado en el interior de la parcela.

Además, se observaba cómo el hombre portaba la vestimenta como si hubiera sido víctima de una agresión o forcejeo.

Personados los agentes en el lugar encontraron una parcela de unos 2 000 m2 en cuyo interior había una nave dedicada a la construcción de casas de madera. En el interior de dicha parcela se encontraban sus 2 jefes, de nacionalidades búlgara y rumana y 10 personas más de nacionalidades belga, búlgara, rumana y española.

Los agentes se percataron de que otro de los trabajadores también tenía la ropa como su compañero, descubriendo que había sido golpeado por sus jefes. Se le acompañó al centro médico de Sueca y al acuartelamiento de la Guardia Civil a presentar denuncia por detención ilegal.

Posteriormente se comunicaron estos hechos a la Inspección de Trabajo por un posible delito contra los derechos de los trabajadores, realizando los agentes una labor de investigación para tratar de esclarecer estos hechos.

Una vez recopilados los datos se concertó cita previa con la Inspección de Trabajo, realizándose la misma el pasado día 9 de marzo en la citada empresa. De la inspección se obtuvo la identificación de 9 trabajadores que se hallaban en el lugar, todos de nacionalidad extranjera, de los cuales 2 se encontraban dados de alta en la Seguridad Social, 6 no estaban dados de alta y 1 no estaba dado de alta y no tenía autorización de trabajo.

Por parte de la Subinspectora de Trabajo, se levantó acta para iniciar el procedimiento administrativo por los hechos acaecidos.

2 personas han sido detenidas por estos hechos: 1 hombre de 39 años y de nacionalidad rumana y otro de 42 años y de nacionalidad búlgara a quienes se les atribuye un delito de lesiones y otro de detención ilegal.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sueca.