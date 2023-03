La sexta edición de REBUILD reúne a 22.854 visitantes

Un total de 22.854 congresistas, en su mayoría arquitectos, promotores y constructores, así como actores de toda la cadena de valor de la industria, se dieron cita esta semana en REBUILD, a fin de trazar conjuntamente el camino hacia el nuevo modelo de construcción de edificios industrializada.

La celebración de REBUILD ha supuesto un impacto económico de 66 millones de euros para Madrid, convirtiendo la ciudad en la capital mundial de la innovación tecnológica en la edificación. Así, el evento se erige como el más importante de la nueva edificación, con una presencia muy significativa de asistentes internacionales procedentes de más de 24 países entre los que destacan Austria, Turquía, Guatemala, Chile, Bélgica o Finlandia.

“En REBUILD 2023 hemos constatando que la edificación necesita seguir un futuro industrializado para luchar por la descarbonización completa, superar el reto de la falta de talento, incorporar nuevos perfiles profesionales, reducir los costes de producción o garantizar el acceso universal a la vivienda. A ello, se le suma la incorporación de la tecnología, que es una parte fundamental para la automatización y la transformación de la construcción”, ha destacado David Martínez, presidente de REBUILD.

ARQUITECTOS

El Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, el mayor foro de conocimiento de la industria, ha reunido a 617 expertos internacionales que han puesto sobre la mesa el urgente cambio en el Código Técnico de la Edificación para estimular la industrialización; el valor de la economía circular y de los materiales que impulsan este modelo; el uso de tecnologías, como BIM o la IA, que son facilitadores del trabajo colaborativo; además de centrar el foco en el estado de los Next Gen para la rehabilitación, las políticas de vivienda más innovadoras o el reto de la falta de talento.

En este sentido, el Congreso ha traído a arquitectos que están siendo referentes por sus planes transformadores. Stepan Martinovsky, Senior Associate and Project Leader de Heatherwick Studio, uno de los mejores estudios de arquitectura en madera a nivel europeo, ha compartido la nueva realidad de los centros de trabajo tras el impacto de la pandemia haciendo hincapié en la “necesidad de crear oficinas donde querer juntarse”. “Para ello, la selección de materiales es fundamental para crear un entorno relacionado con la naturaleza”, ha explicado Martinovsky. Como ejemplo de este concepto el arquitecto ha mencionado el proyecto que tienen en marcha en Madrid en el que la madera será el material principal, igual que lo será en la sede que diseñarán para Google en Londres.

Madrid también ha sido la ciudad elegida por el estudio de Foster + Partners para su Proyecto Ombú. Taba Rasti y Pablo Urgano, Co-directores de la oficina de Madrid, y Senior Partners, han compartido en REBUILD el proyecto, que tiene el objetivo de rehabilitar y reformar una antigua gasificadora usando la madera. “Barajamos los diferentes materiales, pero finalmente terminamos decidiéndonos por el castaño local de Asturias, por la cantidad de CO2 que podía reabsorber”, ha indicado Rasti. “El Proyecto Ombú reduce un 25% de las emisiones y con el nuevo jardín diseñado se plantan 350 nuevos árboles y 12.000 m2 de zonas verdes”, ha agregado.

SOSTENIBILIDAD

En cuanto a sostenibilidad, Martinovsky ha apuntado que “nosotros lo vemos como la búsqueda de equilibrio entre la sostenibilidad plana (cálculos de la huella de carbono o energía usada en operaciones), y la sostenibilidad social, la relativa a construir edificios que aporten valor a la comunidad y a la ciudad. Esperamos que este tipo de edificios que ame la gente duren más y sean menos demolidos”.

Una corriente que también comparten en Peris + Toral Arquitectes, como ha reconocido su socio José Manuel Toral. “Nosotros entendemos tres tipos de sostenibilidad: ambiental, económica y social, y lo que hacemos es ir combinándolas entre ellas. Por ejemplo, la ambiental y social nos hace entender los parámetros más allá de los sistemas, como la humedad, aire, calor… y convertimos esos datos en criterios arquitectónicos”, ha señalado Toral.

Por otro lado, el arquitecto ha apuntado que “en nuestro sistema proyectual, la sostenibilidad económica i ambiental son clave” poniendo de ejemplo el premiado edificio industrializado para vivienda social en Cornellá que han diseñado. En este proyecto “los parkings tienen luz natural y ventilaciones, que permitirán convertirlos en talleres cuando los coches evolucionen y no se requieran aparcamientos”. “También nos interesa la combinación entre sostenibilidad social y económica. La problemática creciente de la soledad nos ha llevado a pensar en juntar a gente mayor y joven en beneficio mutuo, de modo que ofrecemos viviendas intergeneracionales con zonas comunes y otras privadas dentro del mismo espacio”, ha añadido.

Por su parte, Rafael de La-Hoz, arquitecto de prestigio internacional que ha sido reconocido en múltiples ocasiones, preguntado por el binomio salud-arquitectura ha hecho énfasis en los hospitales vaticinando que “este siglo van a sufrir una revolución formal y funcional extraordinaria” y ha recordado que “un hospital no puede ser la habitación de un hotel” porque “tienen unos fines muy distintos”. De La-Hoz también ha reflexionado sobre la industrialización refiriéndose a “tecnificación de la construcción” o sobre la rehabilitación apuntando que “la legislación vigente no puede ser una solución universal”, teniendo en cuenta que patrimonio como la Mezquita de Córdoba o el Palau de la Música de Cataluña, no cumplen con la norma actual.

PRÓXIMA EDICIÓN

En los dos pabellones de IFEMA Madrid que ha ocupado la sexta edición de REBUILD se han congregado un total de 544 firmas expositoras como ABB, ACR, Aedas Homes, Aldes, Aliaxis, Alpac, Arquima, Arboretum Haus, Baublock, BAXI, BMI Group, Danosa, Egoin, Eurecat, Evowall, ExSitu, Faveker, FINSA, Grupo Cetosa, Grupo Lobe, Holcim, Hormipresa, Jung, Leviat, Lignum Tech, Mitsubishi, Peronda, Ramón Soler, Schneider, Siber, Sika, Sodeca, Soler&Palau, Soprema, Tabihaus, Thermochip, Viuda de Sainz, Zehnder, o Zennio.

Todas ellas han presentado tecnologías y soluciones en materia de iluminación, para interiores, cocina, baños, cerramientos, suelos y superficies, fachadas, eficiencia energética o climatización, domótica, soluciones digitales y BIM o sistemas constructivos industrializados en 2D o 3D. REBUILD volverá a IFEMA los próximos 19 al 21 de marzo de 2024.