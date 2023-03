Detenidos cuatro hombres por extorsionar con falsos anuncios sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a cuatro personas por presuntamente extorsionar a unos 70 hombres que captaban a través de anuncios falsos de contactos sexuales y les obligaban a pagar grandes cantidades de dinero con el pretexto de que habían hecho perder el tiempo a las mujeres al no contratar sus servicios.



Según informa la Dirección General de la Policía, los investigadores estiman que el beneficio de estas extorsiones podría superar los 250.000 euros. De hecho, una de las víctimas llegó a pagar 12.500 euros tras ser amenazados en repetidas ocasiones.



El modus operandi de este grupo consistía en poner anuncios falsos en páginas web de contactos sexuales.



Tras establecer un primer contacto a través de mensaje o teléfono, la red se ponía en contacto con la víctima para cometer la extorsión.



"Hace poco estuviste haciendo perder el tiempo a una de las chicas que trabajan para mi y para mi jefe y esto no está bien y no lo vamos a tolerar (...) Esperamos solucionar esto sin tener que llegar a otros asuntos", era uno de los mensajes amenazantes que los detenidos enviaban a sus víctimas que finalmente pagaban por miedo a represalias.



Una cantidad que ingresaban en cuentas bancarias de las personas detenidas en Madrid que declararon a la Policía que ellos no eran más que intermediarios de sus jefes en Colombia y que cobraban una comisión por cada ingreso en sus cuentas.



De esta forma, la Policía continúa con las pesquisas y no descarta ni que aparezcan más víctimas ni que se practiquen nuevas detenciones.