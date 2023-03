Un hombre presuntamente mata a su madre en el barrio de San Marcelino de Valencia

Un hombre presuntamente ha matado a su madre esta madrugada en el barrio valenciano de San Marcelino, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Se trata de un hombre de 37 años que supuestamente habría matado a su madre, sobre la 1.30 horas, por causas que no han trascendido. Tras el suceso, el hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio.

Vecinos del barrio se han mostrado conmocionados y con "pena" por el crimen de esta mujer, de la que aseguran que hacía un tiempo que no veían porque no salía mucho de casa, si bien no habían oído ni visto episodios de violencia.

Según las declaraciones a los medios, a la fallecida "la conocía todo el barrio". "Me ha sentado fatal", ha indicado una de ellas, que ha explicado que la mujer iba siempre pidiendo cigarrillos o que la invitaran a café, algo que han corroborado otras vecinas.

"No se enfadaba con nadie porque no tenía capacidad para enfadarse", ha señalado otra, pero ha expresado su "pena" porque la fallecida "no se metía con nadie". "Últimamente no bajaba a la calle no se la veía; la pandemia le había dejado hecha polvo", ha apuntado otra de las vecinas que se ha acercado a los medios.