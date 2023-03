Un tercio de empleados en España valora la sostenibilidad en sus compras empresariales

La concienciación sobre la sostenibilidad está muy extendida entre los responsables de compras en las empresas, según un estudio de Amazon Business en el que han participado 1 000 empleados de empresas españolas en 2022.

Cuatro de cada cinco (80%) afirman tener en cuenta si los productos y suministros que adquieren para su empresa son sostenibles, pero solo un tercio (35%) tiene en mente siempre la sostenibilidad a la hora de realizar las compras.

A pesar de que cuatro de cada cinco (81%) empleados españoles de grandes empresas (más de 1000 empleados) afirman que su organización ha fijado objetivos para garantizar que los suministros y productos del lugar de trabajo sean sostenibles, solo un 17% reconoce conocer bien qué implican.

Además, el 66% de los encuestados en España afirma que su empresa ofrece directrices sobre cómo hacer compras más sostenibles en el lugar de trabajo, pero solo el 33% reconoce conocerlas.

El mismo estudio indica que el compromiso de la empresa con la sostenibilidad es la principal motivación para que estas personas la tengan en cuenta a la hora de realizar sus compras (57%). Sin embargo, la concienciación personal también es un factor influyente, ya que el 52% afirma que es la razón por la que tienen en cuenta la sostenibilidad. Además, el 55% de los responsables de compras de las empresas afirman prestar la misma atención a la sostenibilidad en su vida personal y laboral.

Entre los que declaran que no tienen en cuenta la sostenibilidad, sólo el 7% dijo que es porque no creen que vaya a suponer una diferencia en su impacto sobre el medioambiente y sólo el 8% dijo que es porque no les preocupa la sostenibilidad.

Las razones para no considerar la sostenibilidad se centraron más en la falta de estímulo por parte de su organización (29%) y en que no hay suficientes proveedores que ofrezcan productos sostenibles (27%).

Para ayudar a resolver este problema, los empleados que participaron en el estudio consideran que una mejor tecnología capaz de apoyar prácticas de compra sostenibles (23%) y unas directrices empresariales sólidas en torno a las compras socialmente responsables (26%) les harían sentirse mejor preparados para tomar decisiones de compra sostenibles en su empresa.

"Está claro que las compras son una parte crucial del camino de muchas organizaciones hacia una mayor responsabilidad social, por lo que es alentador ver un verdadero deseo de los trabajadores, de todas las edades y niveles de la organización, de comprar de forma más sostenible. Sin embargo, los equipos directivos deben estudiar detenidamente cómo pueden capacitar mejor a sus trabajadores para traducir la intención en acción. Desde la digitalización de procesos y herramientas, hasta la mejora de la comunicación y la formación sobre objetivos y políticas, las compras socialmente responsables pueden mejorarse de forma rápida y sencilla. Con sólo unos pequeños pasos se transformarán los esfuerzos de la organización, capacitando a todo el mundo para marcar la diferencia en toda la empresa en términos de sostenibilidad", afirma Christopher Kallscheid, director general de Amazon Business España.

En el estudio de mercado, realizado en colaboración con la empresa Opinium, Amazon Business ha encuestado a 5 000 empleados de empresas españolas, británicas, francesas, alemanas e italianas, de diversas industrias como el sector público, la educación, la automoción, el comercio minorista y los servicios financieros, sobre si son capaces de tomar decisiones de compra sostenibles en su lugar de trabajo.