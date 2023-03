Un ataque informático impide a Alliance Healthcare distribuir medicamentos

Un ataque informático a los servidores de Alliance Healthcare impide a esta empresa, cuarto distribuidor de medicamentos en España, entregar con normalidad productos a las farmacias, según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del sector.



"Tienen los servidores bloqueados y toda la empresa está bloqueada", ha explicado a EFE el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, Antoni Torres.



El ciberataque se produjo el viernes por la tarde y sigue en marcha a esta hora.



"Si hay alguna urgencia, lo hacen todo a mano", ha añadido Torres, pero por lo general los medicamentos distribuidos por Alliance Healthcare, a cuya página web sigue sin poderse acceder a esta hora, no están llegando a las farmacias.



Los clientes, sin embargo, no están sufriendo las consecuencias de este episodio, según Torres, ya que el sistema "es muy resiliente" y otros distribuidores están pudiendo cubrir el vacío dejado por Alliance Healthcare.



Las farmacias sufrieron más el fin de semana, pero a fin de cuentas no hubo más que "retrasos de algunas horas" a la hora de conseguir algún medicamento determinado.



El problema se ha podido minimizar en este caso porque Alliance Healthcare es "un mayorista de gama amplia", es decir, que comercializa todo tipo de productos y no unos en específico que pueden ser más difíciles de encontrar.



En un breve comunicado remitido a El País, la compañía ha admitido sufrir "una interrupción del sistema informático" y ha afirmado que "está trabajando rápidamente para solucionar la interrupción".