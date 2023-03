Confirman la condena a una madre de Lugo por pegar a su hijo con un cinto

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo que condenó a una madre a una pena de 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad y le prohibió acercarse a su hijo durante 6 meses por haberle pegado con un cinturón.



Según la resolución de la Audiencia Provincial, a la que Efe ha tenido acceso, el Juzgado de lo Penal condenó a la madre el pasado 14 de junio por un delito de maltrato en el ámbito familiar.



Consideró probado que, “en fecha indeterminada en el año 2020”, la madre se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su hijo de 12 años. Lo recriminó por no haber atendido debidamente a su hermano menor y le mandó que se fuese a su habitación.



Entonces, señala la sentencia, con la intención de reprenderlo, cogió un cinturón y lo golpeó con él en una pierna, “sin llegar a causarle lesiones”.



El Juzgado, además de los 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, le prohíbe a la madre “aproximarse a su hijo, a su domicilio, colegio o centro de estudios” y, en “general, a cualquier lugar en el que se encuentre, en un radio de 200 metros, durante seis meses”.



La Audiencia sostiene en su resolución que “la sentencia que se impugna ha de verse plenamente confirmada, pues lo cierto es que la prueba practicada”, tanto el “testimonio del menor” como la grabación de una conversación telefónica, no deja “duda alguna de la realidad del hecho que se ha declarado probado”.



Recuerda la Audiencia que “en el derecho, e incluso deber de corrección de un progenitor, no cabe incluir, en ningún caso, excesos como el que aquí nos ocupa, de una agresión, valiéndose de un cinturón”.