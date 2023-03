Consola y mando Xbox Serie X: ¿Una nueva era en los videojuegos?

La Xbox Series X es la última consola de Microsoft y representa una nueva era en el mundo de los videojuegos. Con la potencia de su hardware y la innovación de su mando, la Xbox Series X promete ofrecerte una experiencia de juego sin igual. Pero, ¿qué tiene de especial la consola de Xbox?

Nuevo diseño moderno

Empecemos por la consola Xbox Series X. Lo primero que te llamará la atención de la Serie X es su elegante diseño. Es un cubo rectangular con un acabado negro mate y un detalle verde neón que resalta en la parte superior de la consola. Es un aspecto moderno y elegante que encaja perfectamente en cualquier centro de entretenimiento. Pero el diseño no es solo estético, sino que también tiene una finalidad práctica. La Serie X está diseñada para colocarse vertical u horizontalmente, lo que significa que puede encajar en espacios reducidos sin comprometer su sistema de refrigeración.

¿Qué hay bajo el capó?

La Serie X es una consola potente. Está construida con un procesador AMD Zen 2 personalizado y una arquitectura gráfica RDNA 2, lo que significa que puede ofrecer hasta 12 teraflops de potencia de procesamiento. Eso es más del doble de la potencia de procesamiento de la Xbox One X, que ya era una consola impresionante. La Serie X también tiene 16 GB de RAM GDDR6, lo que significa que puede ejecutar varios juegos y aplicaciones a la vez sin ningún tipo de lag. Y, por si eso no fuera suficiente, la Serie X también tiene un SSD ultrarrápido que puede cargar juegos en segundos.

Pero lo que realmente diferencia a la Serie X es su compatibilidad con la resolución 4K y el poder jugar a 120 fotogramas por segundo. Si tienes un televisor 4K, podrás jugar con imágenes asombrosas y un nivel de detalle increíble. La Serie X también es compatible con el trazado de rayos, que puede añadir una capa extra de realismo a los juegos, simulando a como se comporta la luz en la vida real. Combina la consola con una suscripción a Xbox Game Pass y tendrás una potente consola de nueva generación que satisfará todas tus necesidades de juego.

Mejoras en el mando de Xbox

Por supuesto, toda esta potencia sería inútil sin un gran mando que la acompañe. Y ahí es donde entra en juego el mando Xbox Series X. A primera vista, el mando Series X es muy similar al de Xbox One. Pero Microsoft ha introducido una serie de pequeñas pero importantes mejoras que marcan una gran diferencia en la experiencia de juego.

Para empezar, el mando Series X es ligeramente más pequeño que el de Xbox One. Esto puede no parecer gran cosa, pero puede suponer una gran diferencia en la comodidad del mando en las manos. Microsoft también ha introducido algunos cambios en la textura de agarre de la parte posterior del mando, lo que debería facilitar el agarre durante las sesiones de juego intensas.

Pero la mayor mejora del mando de la Serie X es el D-pad. El D-pad del mando de Xbox One siempre fue un punto un poco débil: podía resultar impreciso y difícil de usar para ciertos tipos de juegos. El mando Series X resuelve este problema con un nuevo diseño del D-pad, de forma cóncava, y un nuevo mecanismo para registrar las pulsaciones de los botones. El resultado es un D-pad mucho más preciso y sensible que el del mando de Xbox One.

La consola Xbox Series X ofrece gráficos realistas y un rendimiento de primera. Para los jugadores que buscan la experiencia de juego definitiva, la Xbox Series X es una gran elección, especialmente cuando se puede encontrar más barata en mercados digitales como Eneba, ya sea nueva o de segunda mano en excelentes condiciones.