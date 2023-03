Sigue la búsqueda en Manzanares de pistas sobre el empresario desaparecido

La Guardia Civil tiene previsto registrar este jueves una finca en Manzanares (Ciudad Real) para buscar más pruebas que puedan ayudar a esclarecer la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, al que se le perdió la pista en este municipio en julio de 2022.



Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación que no han precisado si también se llevarán a cabo registros domiciliarios en esta localidad o en Valdepeñas, donde está situada la finca agrícola en la que el pasado martes se encontraron, en el interior de un pozo, restos óseos que aún no están identificados.



La finca donde apareció el cadáver es propiedad de Antonio C.V. que fue detenido, junto con otro hombre, este martes por su presunta participación en la desaparición del empresario.



Este segundo detenido, G.R.E., ya ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, ya que tras pasar a disposición judicial, se le ha imputado de manera provisional como presunto autor de un delito de homicidio/asesinato.



Antonio C.V., un empresario manzanareño que actuó como intermediario en la venta de unas tierras que quería realizar Isla, no ha pasado aún a disposición judicial.



De momento, el juzgado mantiene el secreto de sumario sobre el procedimiento judicial y los dos hijos de Isla están a la espera de que se confirme si el cadáver hallado es o no el de su padre, ha señalado a EFE el abogado de los mismos, Javier Campos del Burgo.



Juan Miguel Isla, de 58 años, desapareció de Manzanares el 21 de julio de 2022, cuando se disponía a cobrar una importante cantidad de dinero por la venta de una finca en La Solana, también en la misma provincia.



Su vehículo, que tampoco se localizó cuando se perdió la pista del hombre, fue encontrado a finales de enero en un descampado de Albacete, tras pedir la Guardia civil colaboración ciudadana a través de las redes sociales.



Antonio C.V. también está siendo investigado en el caso de la desaparición de otro hombre de Manzanares, ocurrida en 2019 y con el que también habría actuado como mediador para la venta de varios vehículos.