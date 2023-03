El hospital Virgen Macarena acoge ‘Cuadros con Esperanza’

‘Cuadros con Esperanza’, la experiencia artística promovida por Gilead Sciences como parte de su compromiso con la investigación y las pacientes de cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), continúa su recorrido por la geografía española y llega al Hospital Universitario Virgen Macarena, en Sevilla.

La exposición persigue dar una mayor visibilidad al subtipo más agresivo y difícil de tratar de los carcinomas de mama. Las alternativas terapéuticas disponibles para el CMTNm son limitadas y ante el reto de dar solución a esta enfermedad, las pacientes demandan un mayor apoyo a la investigación e innovación.

Aplicando tecnología de última generación -como la visualización de datos, la inteligencia artificial y la robótica- al arte, ‘Cuadros con Esperanza’ consigue capturar y transformar en una serie de nueve obras las tres etapas emocionales -diagnóstico, aceptación y futuro- de tres pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico.

De esta forma, se consigue poner el foco en el impacto emocional que supone para las personas con CMTNm saber que podrían contar con opciones y cómo éstas podrían ayudarles a cambiar la perspectiva sobre la enfermedad.

“El triple negativo metastásico es el subtipo con peor pronóstico de todos los tipos de cáncer de mama, donde no existe lazo rosa, sino el negro. Las pacientes son mayoritariamente jóvenes, quienes tienen una vida activa, familia y trabajo; mujeres para las que cada día cuenta, para las que las opciones son muy limitadas. Desde Gilead, nos comprometemos a investigar sin descanso con ofrecer soluciones a las necesidades no cubiertas de estas pacientes, ofreciendo esperanza a estas mujeres que no pueden esperar, cambiar su pronóstico y colaborar con todos los agentes implicados para que ofrecer soluciones urgentes”, subrayó David Marín, senior BUD Oncología en Gilead.

Desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm) reclaman más investigación y un mayor acceso a la innovación para las pacientes que actualmente padecen este tipo de cáncer; pero, sobre todo, para las del futuro. Pilar Fernández, paciente de cáncer de mama metastásico y presidenta de la Aecmm, incide en que “el triple negativo metastásico es el gran olvidado dentro del discurso social del cáncer de mama y necesitamos dar visibilidad a esta enfermedad de la que se desconocen las cifras o el gran impacto que tiene este tumor en la vida de las pacientes y en sus familias. Dependemos de la investigación y sus avances porque la supervivencia y la calidad vida de estas pacientes es muy delicada. Tenemos que ser todos conscientes de esta realidad y trabajar conjuntamente por ellas”.

El acto de presentación contó con la presencia de Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, responsable de clausurar la presentación de esta exposición en Sevilla. La titular de Salud y Consumo aprovechó este acto para poner en valor la apuesta del Gobierno andaluz por la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. García recordó que Andalucía amplía ya en el segundo trimestre de este año el cribado de cáncer de mama a cinco nuevos grupos de edad: 47, 48, 49, 70 y 71 años, dentro del compromiso de extender estas pruebas desde los 40 hasta los 75 años. “Es nuestro objetivo, pero también nuestra obligación, la de poner todos los medios para frenar la incidencia de esta enfermedad”, recalcó.

EXPOSICIÓN

‘Cuadros con Esperanza’ es la “innovadora” experiencia artística promovida por Gilead como parte de su “compromiso con la investigación y las pacientes con CMTNm”, y cuenta con el aval de Solti y la Aecmm, además del apoyo de SEOM.

Tras visitar las estaciones de tren de varias ciudades españolas como Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Barcelona-Estació de França, València Estaciò del Nord o Málaga María Zambrano, el próximo sábado 18 de marzo, la iniciativa estará expuesta en la estación de Sevilla-Santa Justa, “demostrando el compromiso de Sevilla con la visibilización del cáncer de mama triple negativo metastásico”.

En una segunda fase de esta iniciativa, y frente a los cuadros realizados con IA, reconocidos artistas españoles se inspirarán en los testimonios de las tres pacientes protagonistas para interpretar y plasmar, con su propio estilo, las emociones y el efecto que ha provocado el CMTNm en sus vidas.

Para promover el conocimiento sobre esta enfermedad, las obras serán expuestas en subasta pública y la recaudación irá destinada a financiar un proyecto de investigación sobre CMTNm liderado por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.