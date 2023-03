Amarres de amor: así son los efectos de estos hechizos de amor

Los amarres de amor son de los hechizos preferidos por mucha gente a la hora de afrontar problemas sentimentales. Uno de los principales motivos de ello está en los efectos que se consiguen con estos hechizos, dado que están enfocados al objetivo que se plantea inicialmente.

Si desconoces en qué consisten los amarres de amor, para empezar lo ideal es que no los afrontes por tu cuenta, sino que tengas de tu lado a profesionales especializados. Paloma Lafuente es una de las mejor reconocidas en toda España.

En cualquier caso, la información sobre estos hechizos siempre es importante, porque con ella comprendes mejor qué es lo que vas a conseguir con estos hechizos y, por tanto, puedes aprovecharlos todavía mejor.

Por eso te detallamos a continuación todo lo que necesitas saber sobre amarres de amor, en qué consisten y qué efectos puedes esperar de ellos.

Breve guía de los amarres de amor

¿Desconoces completamente lo que son los amarres de amor? Con esta breve guía que te resumimos aquí sabrás todo lo básico que hace falta conocer de estos hechizos:

Son hechizos enfocados específicamente a problemas sentimentales.

Se realizan en base a un ritual en el que se utilizan ingredientes y se pueden decir oraciones.

Los ingredientes pueden ser de distinta tipología, desde los más sencillos como alimentos hasta los más especiales como las piedras mágicas.

Gracias a sus ingredientes personales, es posible adaptar el amarre a cada problema sentimental específico.

En esencia un amarre consiste en pedir un deseo al Universo, para lo que es importante hacerlo con la mayor intensidad posible.

La concentración durante el ritual es determinante para conseguir la intensidad del hechizo adecuada.

Obviamente un amarre de amor tiene muchísimos más aspectos a tener en cuenta, de ahí que lo recomendable sea contar con profesionales como Paloma Lafuente. En cualquier caso, estos puntos mencionados son los más destacables a la hora de conocer de primera mano en qué consisten estos hechizos.

No obstante, uno de los aspectos más importantes de los amarres es el relativo a los efectos que se consiguen con ellos. A continuación detallamos mejor todo lo relativo sobre los efectos de un amarre de amor.

Los efectos consolidados de los amarres de amor

En la actualidad podemos aprovechar muchos tipos de hechizos relacionados con nuestros problemas sentimentales. Los hechizos de amor son, de hecho, de los más solicitados y los amarres no son los únicos que existen.

Por ejemplo, también están los endulzamientos, que se enfocan en resaltar todo lo positivo de una relación, de ahí que con ellos siempre se obtenga algo bueno.

De todas formas, no es que unos sean mejor que otros, sino que se adaptan mejor a la situación que se quiere resolver, obviamente si se hace todo el ritual relacionado de forma apropiada.

En cualquiera de estos casos el motivo de su reconocimiento es, en realidad, los efectos consolidados que se consiguen. Sin ellos, estos hechizos no serían tan demandados.

¿Pero por qué consiguen efectos óptimos y duraderos? Según Paloma Lafuente, además de lógicamente por hacer bien el ritual, es también por la magia blanca.

Esta profesional recomienda aprovechar la magia blanca en cualquier hechizo de amarre (y de otra tipología por extensión) que decidamos hacer.

La magia blanca con los amarres de amor lo que hace es aprovechar los sentimientos existentes en la otra persona. Aunque haya una discusión o incluso una ruptura de por medio, los sentimientos de amor, cariño y atracción siguen estando presentes en la mayoría de situaciones.

De esta forma, la magia blanca va reorientando esos sentimientos ahora ocultos por el rencor o el enfado, para que sean más prioritarios, hasta el punto de que se enfoquen en el objetivo de una felicidad en común.

Al basarse en sentimientos existentes, sin imponer nada que no esté ya presente, los resultados que se consiguen finalmente con un amarre de amor basado en magia blanca son consolidados.

Los efectos de un amarre de amor son progresivos, se van produciendo poco a poco, un motivo más por el que, cuando tienen lugar de forma explícita, se quedan consolidados en el tiempo, pues no ha sido resultado de algo rápido y precipitado.

Es importante tener en cuenta que los efectos que se consiguen con los amarres de amor no son inmediatos. Por tanto, no podemos esperar que nada más terminar el ritual notemos los cambios que estamos buscando en la otra persona.

Es más, van a producirse de forma gradual y progresiva, aunque sí seremos los primeros en notarlos al haber hecho el ritual de amarre de amor.

Obviamente, la paciencia es importante en la espera de los efectos del amarre, pero también podemos hacer varias cosas mientras esperamos. Profesionales como Paloma Lafuente nos pueden enseñar los denominados rituales caseros. Se trata de sencillos procesos que podemos hacer todos los días de forma muy rápida en nuestra rutina habitual, con los que aumentamos la intensidad del hechizo e intentamos que los efectos se perciban de una forma más rápida.

Los efectos de un amarre de amor son un refuerzo de la relación

También es importante tener en cuenta que los efectos que se consiguen con un amarre de amor no son un comodín con el que ya todo valga porque va a ir dirigido de acuerdo a nuestros intereses.

En realidad, estos efectos serán un refuerzo de la relación, cuando otros caminos no han servido para arreglar o mejorar una situación de conflicto. Pero no sirven por sí solos de base para mantener una relación, hay que poner de nuestra parte.

Esto es clave en los amarres de amor y en sus efectos consolidados. Aunque consigas que la otra persona reoriente sus sentimientos, también es necesario aplicar cambios de forma personal.

Por ejemplo, es necesario hacer autocrítica y pensar en qué se puede mejorar. Pese a que nuestro grado de responsabilidad consideremos que sea mínimo, una relación es cosa de dos, por lo que siempre hay algo que podemos hacer o cambiar, para que no vuelva a repetirse la crisis que se produjo anteriormente.

De igual forma, es importante tener una actitud receptiva respecto a los cambios que va a producir el amarre de amor. Cuando comencemos a notarlos en la otra persona, no podemos llevarnos por el rencor o echar nada en cara, sino que debemos aceptarlos como precisamente lo que estábamos buscando.

Otro aspecto personal importante de los amarres de amor es que requieren una gran concentración a la hora de hacer el ritual. Paloma Lafuente recomienda aprender técnicas y disciplinas, en caso de que no tengamos experiencia con ello. Por ejemplo, la meditación o el yoga nos pueden ser de gran utilidad.

Pero no solamente a la hora de hacer el ritual de amarre, sino también en cualquier otro aspecto de nuestra vida, incluyendo en este sentido acoger los efectos del amarre de amor y aprovechar la nueva situación de la relación.

Los amarres de amor se enfocan a un aspecto concreto de la relación

Los amarres de amor tienen éxito actualmente por muchos motivos. Uno de ellos es el hecho de que pueden adaptarse a cualquier problema de pareja y enfocarse específicamente a él, para conseguir una solución oportuna.

Esto también implica otra cosa y es que el amarre de amor se dirige a un objetivo, a un aspecto concreto de la relación, no es un comodín global con el que ya todo lo relativo a la pareja esté cubierto.

En este sentido debemos tener en cuenta que el cuidado de la relación debe mantenerse continuamente y por ambas partes. Esto significa que como pareja debéis intentar abordar cualquier otro problema con objetivos de conciliación y resolución, para que no se convierta también en una crisis que deba resolverse.

Por descontado, la antelación y la vigilancia son útiles en estos casos. Esto significa que podemos adelantarnos a ellos, si contamos con los servicios oportunos. En este sentido, Paloma Lafuente recomienda aprovechar periódicamente las cartas del tarot.

Ella descubrió muy pronto sus aptitudes para la cartomancia. Desde entonces ha mantenido una dedicación constante a la interpretación de cartas del tarot, para poder ofrecer este servicio a quienes lo necesiten.

En cuestiones de pareja, las cartas del tarot nos pueden revelar respuestas que no somos capaces de encontrar o avisar de situaciones que desconocemos por completo. Por ejemplo, nos pueden indicar el origen de un problema en la relación, quién puede estar detrás si es que no se ha creado dentro de la pareja sino fuera y, además, la mejor solución que podemos aprovechar.

Es decir que con el tarot podemos saber si necesitamos un amarre de amor y, en caso afirmativo, qué tipo de amarre es el más adecuado para esa situación.

Obviamente la cartomancia es útil en cualquier momento. Para cuando vayamos a afrontar el problema actual que vivamos en pareja nos puede ser de gran ayuda. Pero también para cuando la situación se haya resuelto y queramos mantener una relación saludable y libre de riesgos.

Por descontado, la interpretación de cartas del tarot nos puede servir para mucho más. En esencia sirve como ejercicio de introspección con el que podemos mirar a nuestro subconsciente y hallar respuestas concretas a preguntas que incluso desconocíamos.

También nos sirve para poder ver de una forma más clara el presente, el camino que estamos recorriendo y, con ello, también el futuro, es decir, hacia dónde nos estamos dirigiendo. En caso de que no sea la meta que queríamos alcanzar, lo que debemos hacer es afrontar los cambios oportunos. Esto puede implicar tener que tomar decisiones y, entre ellas, es posible que se encuentre hacer un amarre de amor.

Como puede comprobarse, el tarot puede ofrecernos respuestas de todo tipo y aclararnos muchas situaciones que en principio desconocemos o no comprendemos bien. Por tanto, podemos aprovechar la cartomancia tanto si consideramos que tenemos un problema sentimental, como también para prevenir que aparezca sin previo aviso.

Los efectos de un amarre de amor no son negativos

Paloma Lafuente recibe muchas consultas en las que se plantea la posibilidad de que la pareja esté bajo un amarre de amor. Al fin y al cabo, si el hechizo se puede dirigir hacia cualquier persona, ¿cómo saber si nuestra pareja no está bajo estos efectos motivados por una tercera persona?

La respuesta se encuentra en la magia blanca. Como hemos indicado anteriormente, se basa en sentimientos existentes, es decir que no impone nada que no existe hasta ahora. Por tanto, no tiene efectos negativos.

De hecho, un beneficio adicional de la magia blanca es que respeta el libre albedrío. Esto implica que, en caso de equivocarnos durante el ritual de amarre, si bien el deseo que pedimos al Universo no se cumplirá, tampoco tendremos que preocuparnos porque nosotros o bien otras personas sufran consecuencias negativas o adversas.

Cuando notamos que la pareja tiene un comportamiento extraño, distante, que cada vez pasa más tiempo fuera de casa o incluso identificamos problemas de salud, es posible que lo que esté sufriendo es un amarre de amor realizado en base a magia negra.

Este tipo de magia, a diferencia de la blanca, lo que hace es imponer sentimientos que quiere la persona que realiza el hechizo. Es decir que le da igual los sentimientos que tenga nuestra pareja, directamente hace que tenga los que son beneficiosos de forma unipersonal.

En consecuencia, los efectos que se pueden notar de un hechizo de este tipo son más rápidos, pero mucho más inconsistentes, dado que no se basan en sentimientos reales.

El problema añadido de un amarre con magia negra es que también puede afectar a la personalidad de quien lo sufre, incluyendo su propia salud. De forma personal es algo complicado de identificar, pero como su pareja sí que puedes notar más claramente esos cambios o efectos y solicitar ayuda de alguien profesional como Paloma Lafuente. Con los hechizos y rituales adecuados, será posible limpiar las energías negativas y contrarrestar ese amarre de amor para que no le haga ningún efecto.