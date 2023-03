El flamenco persa y la lucha feminista

La artista iraní Farnaz Ohadi presenta “YAR”, un tema flamenco inspirado en el lema “Mujer, Vida, Libertad”.

Farnaz Ohadi, bailaora y cantaora, pasó su infancia y adolescencia en Irán, para viajar luego a Canadá y pasar largas temporadas en España en la actualidad.

Es la primera artista que hace flamenco fusionado con la música persa y cantado en el idioma farsi.

FarnazOhadi habla en exclusiva para Andalucía Información sobre su música y la problemática actual de la mujer en Irán.

Está preparando el lanzamiento de un nuevo tema, “Yar”, adelanto de su próximo disco. ¿Qué nos puede adelantar de los contenidos, sin ánimo de hacer spoiler, de esta nueva creación?

Siempre me han interesado los derechos humanos y la justicia social, especialmente los derechos de las mujeres y los niños. Todas mis canciones siempre han sido sobre estos temas. Desde septiembre de 2022, cuando el pueblo iraní comenzó este levantamiento actual, fue notable ver que al frente de esta revolución había mujeres y niñas estudiantes, desde la escuela primaria hasta la universidad. El lema de este movimiento es “Mujer, Vida, Libertad”, hay una madurez detrás de esta revolución que entiende que, si las mujeres de una sociedad no están bien atendidas, la sociedad en su conjunto no está bien. Sin embargo, el costo de esta resistencia ha sido muy alto, las mujeres y las niñas han sido objeto de arrestos, secuestros, palizas, agresiones y abusos sexuales, disparos en la cara y los genitales.Han sido tres meses de represalias por parte del gobierno donde más de 200 escuelas de todo Irán han sido atacadas con gas químico, alentando a las niñas a quedarse en casa. De eso trata esta canción. Se trata de los asientos vacíos que cada estudiante debe enfrentar cada vez que regresa a la escuela,haciendo frente a la desaparición de sus amigos. Es una vieja canción popular, pero la he reinventado con sabor a flamenco y también la he ralentizado para que sea más como un réquiem por los estudiantes perdidos en el camino hacia la libertad.

Hablando de su trayectoria musical. ¿Qué significa para usted el flamenco?

El flamenco para mí, ante todo, significa libertad. Crecí en Irán y estuve allí hasta los 18 años, por lo que mi experiencia como mujer que vive en ese régimen opresivo es muy real. Así que cuando vi la forma en que los bailaores bailaban flamenco y escuché el poder en la forma en que cantaban los cantaores, especialmente las mujeres del flamenco, casi perdí la cabeza. Yo tenía 14 años cuando hice un viaje familiar a Andalucía con mi familia. Mi padre siempre había puesto música flamenca en la casa y trató de explicarme sobre el dolor, la lucha y el anhelo detrás del flamenco. Pero no lo entendí completamente hasta que lo presencié yo misma siendo adolescente. Por fin lo entendí. El flamenco es una demostración de poder y emoción profunda sin disculpas, es una aspiración de toda la vida para mí.

¿En qué momento se da cuenta de que puede crear flamenco, pero sin olvidar sus raíces ancestrales y la música persa?

Había pasado años escuchando música clásica, pop y flamenco puro a través de mi padre cuando era niña. Después de nuestro viaje a España, volvimos nuevamente a Irán y comencé a volcarme realmente en todos los casetes que tenía, escuchando de una manera muy diferente: no solo como una observadora sino como una persona que intentaba comprender los significados, el ritmo, los significados detrás de las palabras, las ideas de las notas y la comunicación entre los artistas. Nos mudamos a Canadá cuando tenía 18 años, y finalmente tuve la oportunidad de explorar el flamenco en persona. Comencé a bailar y bailé durante casi 15 años. Empecé a cantar como una forma de permanecer en el mundo de la comunidad cuando mis hijos eran pequeños y no podía bailar con la frecuencia que quería. Pero empecé a explorar y experimentar con el cante flamenco en mi idioma cuando ya llevaba 12 años de bailaora y lo hice porque sentía que necesitaba un sonido y una historia propia, algo que no fuera una imitación de todo el gran flamenco que yo había estado escuchando toda mi vida. Necesitaba hacerlo mío y ahí fue cuando empecé a imaginar cómo sonaría cantar flamenco en farsi. Empecé a observar detenidamente las similitudes entre la música clásica persa y las formas profundas del flamenco y empezaron a aparecer muchas similitudes. Luego supe que como había vivido con ambas artes (persa y flamenco) durante toda mi vida, estaba en una posición única para explorar la creación de un sonido único.

En su trayectoria profesional ha podido cantar junto a artistas de Estados Unidos y España, como Vicente Amigo, Naike Ponce, Lucas Ortega, Esperanza Fernández, Manuel Romero, Cristina Benítez o Emilio Ochando, entre otros. ¿Qué le han aportado a su forma de crear música estas experiencias?

Lo más importante es que aprendí lo personal que es el flamenco. A diferencia de otras formas de arte como el ballet o la ópera, donde por supuesto brillará el arte individual de un artista, también hay una fórmula que los artistas aspiran a seguir. En el flamenco me encanta que se celebre y se fomente mucho la individualidad. He tenido la oportunidad de trabajar y estudiar en el marco del flamenco con todos y cada uno de estos artistas que has mencionado. No hay dos que suenen igual, no hay dos que bailen igual y eso se anima y se celebra. Esta observación y comprensión me permite ser libre. Dejar de intentar imitar a los grandes cantaores en mis grabaciones y aspirar a encontrar mi propio flamenco en mi corazón. La convicción es muy importante sobre todo cuando estoy llevando un nuevo camino hacia lo desconocido, que es el flamenco persa. Porque me siento tan auténtica e inspirada por cada uno de estos artistas únicos y hábiles que soy capaz de decir, mira, aquí está MI auténtica y única historia de flamenco. Todos hablamos el mismo lenguaje musical, pero cada uno lo hablamos con nuestro propio "acento", por así decirlo. Cuanto más he trabajado con verdaderos artistas, más segura me he sentido al explorar mi propio camino y eso es muy liberador.

La situación de la mujer en su país, Irán, es muy delicada. ¿En su mente, y como mujer, ¿cómo percibe este grave problema?

Es una situación delicada porque la sociedad iraní en su conjunto es tradicional, con una clara distinción entre roles y expectativas femeninas y masculinas. Pero la República Islámica de Irán siempre ha explotado estas tradiciones y ha trabajado duro para ejercer poder sobre las mujeres, bajando la edad para contraer matrimonio y la responsabilidad legal a 9 años, quitándoles sus derechos humanos más básicos como el derecho al divorcio, la posibilidad de salir del país, tener un trabajo, iniciar un negocio, comprar una propiedad o incluso el derecho a la custodia de los hijos después del divorcio sin el permiso de un miembro masculino de la familia y mucho más. Pero las mujeres iraníes han estado resistiendo durante 44 años, la lava ha estado hirviendo bajo la superficie durante todos estos años y finalmente ha salido a la superficie. Las mujeres exigen autonomía sobre su cuerpo, elección de ropa, y exigen igualdad salarial, derecho a cantar, derecho a sentirse seguras y protegidas por la ley, y tanto más que ahora mismo, en nombre del Islam, se les niega.

A su modo de ver, ¿cómo ha cambiado su país desde el asesinato de MahsaAmini a manos de la policía en Irán el 16 de septiembre de 2022?

Siento que el asesinato de Mahsa fue tan insensato y se hizo tan casualmente que la gente se indignó, sintiendo que fácilmente podría pasarle a cualquiera de sus hijas, madres, hermanas o seres queridos femeninos. Por supuesto no era el primer asesinato que había ocurrido bajo la mano de la policía de la moralidad, pero se hizo de manera casual. Parecía que no mostraban remordimiento ni planes de cambio y no había rendición de cuentas.De repente quedó muy claro que estas acciones continuarán, sin cambios, y tarde o temprano afectará a todos y cada uno de nosotros. El cambio fue tan fundamental como lo que sucedió después del asesinato de George Floyed a manos de la policía en Estados Unidos.No fue la primera vez y lamentablemente no será la última, pero algo ha cambiado en la conciencia de la gente.A menos que algo fundamental cambie, nada lo hará jamás. Y también que nadie viene a rescatarnos, necesitamos cambiar las cosas desde dentro.

¿Qué hay detrás del lema: "Mujer, Vida, Libertad"?

El eslogan trata sobre el profundo respeto que los iraníes tienen por las mujeres. Este eslogan ha existido entre la etnia kurda de Irán durante generaciones porque tienen a las mujeres en su cultura en un estatus muy alto. El asesinato casual de MahsaAmini dejó muy claro que las vidas de las mujeres no significan nada para este régimen.Controlarán y tomarán las vidas como elijan y el eslogan estaba allí y la gente, hombres y mujeres, jóvenes y viejos lo adoptaron. Ahora entendemos finalmente que una sociedad que tiene mujeres sanas, prósperas, respetadas y educadas es una sociedad más saludable, que a su vez eleva el bienestar de sus miembros masculinos también. Puedes medir la salud de una sociedad por cómo se trata a sus mujeres y finalmente lo hemos entendido. Históricamente, las mujeres iraníes se llaman Leonas, hay innumerables fábulas, historias y poemas sobre su fuerza, inteligencia y capacidades. Se les ha considerado tan capaces como los hombres para dirigir sociedades, dirigir ejércitos y criar niños fuertes y capaces. En 1979, la República Islámica les quitó muchos de estos derechos, negando a las mujeres iraníes su herencia de fuerza y ​​ha estado tratando de controlarlas durante 44 años. El eslogan finalmente está expresando la batalla que hemos estado librando durante tantos años.

Parece que en los últimos meses la situación ha mejorado algo en Irán. ¿Es real esa mejoría o sólo es propaganda del gobierno iraní de cara al exterior?

Desafortunadamente, no es real en absoluto. Estamos siendo testigos de una maquinaria de propaganda experimentada y muy bien financiada, que trabaja arduamente para mostrar exactamente que el levantamiento no fue más que la minoría haciendo ruido. Pero es todo lo contrario. Todavía hay más de 20.000 personas en prisión por cargos políticos, arrestados en los últimos 5 meses, entre ellos hay activistas ambientales, escritores, poetas, economistas, raperos y músicos, ilustradores, economistas, obreros, cineastas, abogados, defensores de los derechos de los niños, bailarines y ciudadanos comunes, miles de los cuales son adolescentes. Las ejecuciones no han cesado, simplemente se hacen de manera más silenciosa y bajo el pretexto de otros cargos criminales. Internet está ampliamente censurado y limitado, aún más que antes, y las noticias e imágenes de manifestaciones y cualquier forma de actividad política no llegan al exterior o, si lo hacen, lo hacen con una semana de retraso. Cualquier forma de entrevista por parte de las familias de los presos políticos o de aquellos que han sido asesinados por el régimen o secuestrados, torturados y violados está fuertemente supervisada, los miembros de la familia corren inmediatamente peligro de sufrir un destino similar. Hay una campaña muy difundida para traer bloggers y turistas no iraníes a Irán para que publiquen ampliamente sobre la belleza de Irán, mostrando las imágenes de cómo las cosas están tan tranquilas y nada está mal. Más de 200 escuelas primarias y secundarias, todas las escuelas de niñas en Irán, han sido atacadas con gas químico venenoso en los últimos 3 meses en represalia por su papel directo y su desafío al régimen y al gobierno. Ciertos medios de comunicación fuera de Irán han llamado repetidamente a esto "histeria colectiva", un insulto directo a todas las mujeres del mundo. Las fundaciones y los grupos relacionados con el gobierno trabajan arduamente para organizar discursos y apariciones en televisión para negar la experiencia muy real de los iraníes dentro de Irán, reduciéndola a la demanda de las mujeres iraníes de levantar las leyes para cubrirse la cabeza. Los problemas son mucho más profundos que eso y el régimen trabaja arduamente para difundir información errónea y fingir que todo está bien. La era del periodismo ciudadano está aquí y, a pesar de todas las restricciones y el peligro muy real de sacar las imágenes y las noticias, todavía vemos signos muy reales de desobediencia civil diaria, manifestaciones y resistencia.

¿Hasta dónde cree que llegará este movimiento de protesta contra el régimen iraní? ¿Ve soluciones a corto o medio plazo?

En el corto plazo, los iraníes han logrado demostrar que no importa en qué parte del mundo vivamos, estamos unidos en una sola causa para sacar del poder a este régimen corrupto y asesino. Muchos de nosotros solíamos sentir mucha vergüenza al revelar que somos de Irán cuando la imagen abrumadora de los iraníes era una sociedad cerrada, conservadora y sumisa, que odiaba a Occidente y apoyaba su régimen. Ahora, si buscas Irán en Google, estás inundado de imágenes de valientes mujeres iraníes luchando. Es imposible poner precio a la dignidad. Hay poder en sentirse visto y escuchado y sentimos que finalmente el mundo sabe la verdad, lo cual es una gran victoria. A largo plazo, por primera vez en mi vida (crecí toda mi vida con este régimen que gobierna Irán) creo sinceramente y acaloradamente que tendremos éxito. Hay signos fundamentales muy, muy reales del régimen que emplea desde dentro con figuras clave del gobierno enviando a sus familias al extranjero, asegurándose escondites en países aliados para ellos mismos, robando grandes sumas de dinero para el caso de que necesiten huir del país, tratando desesperadamente de pintar una imagen de paz y armonía entre los no iraníes, en personas clave en el poder que critican la forma en que se hacen las cosas en el parlamento y en la televisión nacional, etc... No tengo ninguna duda de que estamos presenciando el proceso de eliminación de este régimen, pero no es un sprint. es un maratón. Estoy esperando el día en que pueda tener un concierto en Irán, cantando con mi corazón en el escenario por primera vez. Las mujeres iraníes tienen prohibido actuar en público, pero ese día llegará pronto.

¿Cómo ve usted que se percibe este grave problema de la mujer en su país en España y otros países europeos?

Siento que a la mayoría de la gente no le importa, porque, honestamente, es muy triste y desgarrador ser testigo y no sentir que puedes hacer algo valioso para cambiar las cosas. La fatiga de las noticias es muy real y nunca puedo culpar a nadie por tener que apartar la vista del horror constante que es Irán, y su gobierno en este momento. Pero es muy importante que compartamos noticias tan a menudo como podamos, para ser la voz de aquellos que no tienen la capacidad de ser escuchados. En España no faltan los temas políticos, al igual que en Europa. Respeto y entiendo que, en muchos sentidos, los iraníes necesitan pelear esta batalla por su cuenta. Pero recuerda que Irán vende drones a Rusia con los que ataca a Ucrania. Los refugiados ucranianos son un problema muy real en Europa. Irán está buscando capacidades de bombas nucleares, una amenaza muy real para Europa y su seguridad. El gobierno iraní financia a grupos terroristas en África y Medio Oriente, ambos vecinos de Europa. Secuestran a ciudadanos de países europeos y los retienen como rehenes para negociar la liberación de sus propios criminales capturados en el extranjero. Este régimen no existe en una burbuja. Su maltrato a los iraníes, especialmente a las mujeres iraníes, es algo por lo que deben ser juzgados y castigados. Son una amenaza para el mundo entero y una vez que se entienda completamente, todos podremos estar de acuerdo en que todos estamos juntos en esta guerra, incluso si no nos damos cuenta al principio.

¿Que les pediría a los grandes mandatarios internacionales para que ayuden a la mujer iraní?

Les pediría que no les den la mano a nuestros asesinos. No recibir al ministro de Relaciones Exteriores en la ONU, no darles oportunidades para defender y normalizar y hacerlo sobre las diferencias culturales. Les pido que corten los lazos políticos con este régimen y retiren a sus representantes. Para no negociar rehenes. Mostrar las imágenes que salen de Irán de manera precisa en los principales medios de comunicación, publicar la verdad y no lo que nos gusta escuchar o la narrativa escrita por este régimen. Este régimen no representa a los iraníes. Consideran cualquier voz crítica como la voz del enemigo y no tienen problema en silenciarla. Por favor continúen siendo la voz de las mujeres iraníes y que siga brillando la luz. Esto es lo que están haciendo bajo el microscopio del mundo, imagina lo que pueden hacer en la oscuridad. Y finalmente, por hacer las preguntas correctas como las que ha hecho, muchas gracias sinceramente por la oportunidad de hablar sobre esto. Espero que sus lectores se tomen el tiempo de leer y, si tienen alguna pregunta, siempre estoy disponible para debatir.