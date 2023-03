Asturias, en "riesgo extremo" de incendios forestales

El riesgo de que este lunes se declaren fuegos forestales es "extremo" en la práctica totalidad del Principado de Asturias, que desde el jueves se encuentra el alerta por incendios por unas condiciones meteorológicas que han favorecido decenas de ellos.



A pesar de que de momento no se ha declarado ningún incendio desde las precipitaciones que cayeron el sábado por la tarde, para el lunes se esperan temperaturas que rondarán los 20 grados, vientos fuertes o muy fuertes de componente suroeste, pocas probabilidades de que llueva y una baja humedad relativa.



Así, de los 78 municipios asturianos, 61 mantendrán su índice de riesgo de incendios en el nivel "extremo", el más alto de los cinco con que cuenta este indicador que diariamente elabora la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes.



En otros once del occidente de Asturias y de la costa oriental litoral, el riesgo será "muy alto", mientras que en seis el índice se situará un escalón por debajo.



El mapa de riesgos contrasta con el de este domingo, en el que no hay ningún punto de Asturias en riesgo extremo o muy alto y sólo veinte se mantienen en niveles altos o moderados.



La lluvia, aunque no demasiado abundante, y la bajada de las temperaturas posibilitó ayer por la tarde acabar con una oleada en la que llegaron a contabilizarse simultáneamente hasta medio centenar de incendios en veinte concejos.



Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que persistan unas condiciones desfavorables, con vientos fuertes y rachas muy fuertes de viento de componente suoroeste y oeste, especialmente en la mitad occidental y la cordillera, así como la posibilidad de algunas lluvias débiles que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormentas.



El Gobierno del Principado mantiene el Plan de Incendios Forestales (INFOPA) en fase de emergencia en situación 0, la más baja de las cuatro previstas, que está reservada para situaciones a las que se puede hacer frente con los medios y recursos asignados al propio plan.



El Principado activó la fase de emergencia hace días al registrarse varios fuegos simultáneos y ante las previsiones meteorológicas desfavorables.



Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.