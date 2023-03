Las agresiones a los médicos llegan a su máximo en España, una cada 10 horas

Las agresiones a la profesión médica en España baten su récord en 2022 con 843 casos comunicados, un 38% más que el año anterior y un médico agredido cada diez horas, según datos del Observatorio Contra las Agresiones que también revelan un aumento de las lesiones físicas frente a los insultos y las amenazas.



De estas agresiones, el 61% las reciben las médicas con lo que se consolida la tendencia de los últimos años en los que las mujeres sufren la mayor parte de las vejaciones, mientras que la Atención Primaria también sigue acumulando el mayor número, el 43%, seguido de los hospitales y las urgencias, según se ha expuesto en la primera jornada europea de agresiones al personal sanitario.



En rueda de prensa, el secretario general del Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM), José María Rodríguez, ha advertido de un aumento de las agresiones a los colegiados más jóvenes (menos de 35 años) que representan ya una cuarta parte de los agredidos (25,4%).



El informe presentado destaca que nueve de cada diez agresiones ocurren en el ámbito público y la Atención Primaria se mantiene a la cabeza aunque baja ocho puntos respecto a 2021.



Por detrás se sitúan los hospitales que suben cinco puntos y se colocan en segundo lugar con el 27%, seguido de las urgencias hospitalarias que acumulan el 9% y las urgencias de Atención Primaria, con un porcentaje similar, 8%.



REPUNTAN LAS AGRESIONES FÍSICAS



Los insultos y las vejaciones representan la mayoría de las agresiones pero repuntan las que acaban con lesiones físicas, que aumentan un 3% en relación a 2021.



De todas las agresiones recibidas y comunicadas a los colegios de médicos, el 16% acabaron en baja laboral, tres puntos más que el año anterior y el 95,1% se producen en horario y entorno laboral.



Los insultos y las amenazas representan el 84% de los casos y un 16% se salda con lesiones físicas, siendo las médicas las más afectadas en un 56%.



LA MAYORÍA DE AGRESIONES SON POR DISCREPANCIAS CON LA ATENCIÓN



El 21% de las agresiones está relacionado con temas estructurales, en un 64,3% se debe a demoras en el tiempo para ser atendido, en un 24,9% al mal funcionamiento del centro y en un 11,7% por los protocolos covid.



Dentro de las causas asistenciales, el principal motivo, en un 53%, son las discrepancias con la atención recibida y en un 13,8 % diferencias personales con el médico. Además un 12,4% de los agresores lo hace porque no le han recetado lo que quería y un 10% por informes no acordes a sus pretensiones.



EL AGRESOR: PACIENTES PROGRAMADOS, ENTRE 40 Y 60 AÑOS



El perfil del agresor se mantiene. El 48% son pacientes programados, el 28% no programados y un 22%, los acompañantes.



Por edades, el 50,9% de los agresores tiene entre 40 y 60 años, el 37,3% menos de 40 y un 11,8 % más de 60.



Y por sexo, las mujeres agresoras son mayoría, más del 51% cuando se trata de la franja de edad de 40 a 60 años y representan el 43% en las que tienen menos de 40, mientras los hombres suponen el 68% en el caso de los agresores mayores, con más de 60 años.



El informe también ofrece la evolución de las agresiones desde 2010 cuando hubo 451 denuncias. Desde entonces las comunicaciones han fluctuado y el mayor pico se dio en 2022, con 843 y en 2019, con 677. Por contra, el año con menos agresiones fue 2015 (con 344).



Los datos presentados emanan de las comunicaciones que los médicos que han sufrido una agresión trasladan a sus colegios y registra el Observatorio Nacional del CGCOM, que ha contabilizado un total de 6.492 casos desde 2010.



En la jornada también han participado delegados europeos de los colegios de médicos de Francia, Portugal e Italia. El vicepresidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM), Nicolino D´`Autilia, ha recordado que el 75% de las agresiones no son denunciadas y ha pedido tolerancia cero en el lugar del trabajo, un plan de seguridad y un enfoque integrado para acabar con esta lacra.



En Portugal, la delegada internacional de la Ordem dos Médicos Filipa Lança ha insistido en la prevención para atenuar las consecuencias y rehabilitar a los agresores.



Con cifras similares a España, aunque un poco más elevadas, se encuentra Francia que registra anualmente entre 800 y 900 casos, con una diferencia muy leve entre hombres y mujeres, si bien se repiten los médicos generalistas como los que acumulan más vejaciones, ha informado el delegado de asuntos europeos del CNOM, Philippe Cathala, que ha insistido en que esto es la "punta del iceberg" porque la mayoría no denuncia.