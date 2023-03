Suspenden la cuenta en TikTok de la enfermera que criticaba la exigencia del catalán

La cuenta de TikTok de la enfermera que había publicado un vídeo en el que critica que se exija acreditar el conocimiento del catalán para concurrir a las oposiciones en Cataluña ha sido suspendida y no se puede acceder a ella.



La cuenta ha sido baneada, es decir suspendida temporalmente, ya que aparece el mensaje "no se ha podido encontrar esta cuenta", lo que sucede cuando se vulneran las normas de la comunidad TikTok, entre las que está la prohibición de las palabras ofensivas.



En el video, que se ha hecho viral en las redes con casi 700.000 visualizaciones en TikTok y dos millones en Twitter, aparecen tres enfermeras vestidas con el uniforme blanco del Hospital Vall d'Hebron, y una de ellas, la titular de la cuenta, critica que para aprobar "las putas oposiciones" deban "tener el puto C-1 de catalán" (certificado básico de conocimiento de la lengua catalana).



"Pues resulta que se va a sacar el nivel C-1 de catalán mi madre porque yo no me voy a sacar el C-1 de catalán", exclama la enfermera que graba el vídeo y que se identifica como originaria de Cádiz.



El conseller de Salud, Manel Balcells, ha anunciado que su departamento ha abierto un expediente por este vídeo y ha calificado las declaraciones de la enfermera de "intolerables".



El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se ha expresado en los mismos términos y ha informado de que está investigando las circunstancias en que la enfermera ha grabado el vídeo, ya que lo habría hecho mientras estaba trabajando, uniformada y sin llevar mascarilla.