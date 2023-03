Joaquín Cortes: ‘Esencia’ desde la infancia

La de Sevilla es la única actuación que el bailaor y coreógrafo Joaquín Cortés realizará en la comunidad andaluza y una de las cuatro que se han anunciado en nuestro país, junto con Madrid, Barcelona y San Sebastián, antes de volar a EEUU para actuar en Nueva York y continuar su gira por todo el mundo con su Esencia.

No entiendo por qué nunca he actuado en la Bienal, habría que preguntar a sus responsables por qué no traen al máximo exponente mundial del flamenco

Abrió la rueda de prensa Macarena Osorno, directora del Cartuja Center Cite, que presentó a Cortés mostrando su orgullo porque este gran artista actúe en este espacio sevillano, además de poner en valor el trabajo que se está haciendo para traer a Sevilla a grandes artistas y espectáculos de alto nivel.

Cuestionado Joaquín Cortés por el hecho de que nunca haya actuado en la Bienal de Flamenco de Sevilla aseguró que “no entiendo por qué nunca he actuado en la Bienal de Flamenco de Sevilla, creo que habría que preguntar a sus responsables por qué no traen al máximo exponente mundial del flamenco, sobre todo ahora que ya no están ni Camarón ni Paco de Lucía”.

Cortés define Esencia como “un deseo que llevó al niño que fui a luchar por sus sueños, a vencer dificultades, a afrontar las críticas hasta convertirse en una figura internacional”, y lo hace en un escenario en el que estará acompañado de un elenco de 30 artistas, que el propio bailaor se encarga de elegir personalmente.

El artista ha pedido más apoyo público a la cultura en España, “que no tiene todo el que debiera”, y sostiene que en países cercanos “el apoyo es mucho mayor, y les encanta cuando exportamos nuestra cultura”.

El bailaor, coreógrafo y productor, en la rueda de preguntas a la que ha sido sometido por los compañeros de la prensa ha asegurado que en este tiempo que ha estado lejos de los escenarios y del foco mediático se ha dedicado, fundamentalmente a hacer vida familiar y a cuidar de sus hijos, comentando también que siente que el niño que fue en sus inicios sigue, de alguna manera, presente y que está “con mucha ilusión” en esta vuelta a la actividad profesional.

Cortés habló de su inminente actuación en El Cartuja Center en estos términos: “Tras llevar el flamenco por todo el mundo es especial actuar en Sevilla, que forma parte de la cuna del flamenco”.

Estamos ante uno de los eventos culturales más importantes de los que se van a desarrollar en la ciudad de Sevilla en los próximos meses, porque Joaquín Cortés es uno de los artistas más internacionales de toda España y el más grande representante del flamenco fuera de nuestras fronteras.