Ascenso progresivo de las temperaturas en los próximos días, según la Aemet

Las temperaturas subirán progresivamente en los próximos días, según las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, no obstante, señala que seguirán algo bajas para la época del año, aunque no de manera tan acusada como en las jornadas precedentes.



Las heladas nocturnas continuarán en buena parte del interior peninsular en lo que queda de semana. Aunque en general serán menos intensas, todavía se podrá bajar de 10 grados bajo cero en zonas de montaña, especialmente en puntos de los Pirineos.



No será hasta el lunes cuando estas heladas quedarán acotadas a zonas exclusivamente de montaña, ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.



En las horas centrales del día también se irán recuperando los termómetros, aunque en muchos puntos de la mitad norte todavía no se llegará a 10°C de máxima y las temperaturas aún serán algo bajas para la época en la mayor parte del país.



El tramo final de la semana será predominantemente seco, con pocas lluvias y pocas nevadas, de forma que las precipitaciones quedarán restringidas fundamentalmente al Cantábrico oriental y a Baleares.



No obstante, el domingo llegará una borrasca desde el Atlántico que podría dejar lluvias en el suroeste de la Península y abrir la puerta a que nuevos frentes lleguen a lo largo de los días siguientes.



Así, se prevé que la próxima semana comience con lluvias, sobre todo, en el oeste del país y en puntos del norte.



En cuanto a la jornada de este jueves, lo más destacado será el ascenso de las temperaturas en el centro y en la mitad norte, con máximas en general entre 3 y 5 grados superiores a las del miércoles.