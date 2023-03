T-Systems apuntala su crecimiento en España con una nueva sede en Barcelona

T-Systems apuntala su crecimiento en España con unas nuevas oficinas en Barcelona, que apelan “a la sostenibilidad y a la digitalización, dos grandes pilares de la compañía”.

Según informó este miércoles, la nueva sede de la filial de servicios de digitalización de Deutsche Telekom se mantiene en el distrito 22@, al que llegó hace casi 20 años y que ha visto convertirse en un enclave de innovación y desarrollo tecnológico en el sur de Europa.

T-Systems ocupa más de 7.500 etros cuadrados desde donde más de 1000 profesionales se enfocan en el desarrollo de soluciones de IA, Big Data y Ciberseguridad, así como de servicios ‘cloud’ e infraestructura tecnológica, para impulsar la digitalización de empresas y administración pública.

T-Systems señaló que “alcanza un nuevo hito en su estrategia de crecimiento en España, que ha llevado a la compañía a crear 900 nuevos puestos de trabajo en 2022 y seguir aumentando el número de proyectos de digitalización para el sector público y privado con ritmos cercanos a los dos dígitos”. Indicó que la nueva sede refuerza, además, el compromiso de T-Systems con la sostenibilidad.

“Estas oficinas son un reflejo de lo que T-Systems ha llegado a ser y del camino que queremos construir, donde la digitalización, la sostenibilidad y la innovación son los pilares de nuestro trabajo diario”, Osmar Polo, managing director de T-Systems Iberia.

“T-Systems Iberia es un motor para el crecimiento y la innovación del grupo a nivel internacional. Desde hace varios años estamos impulsando la creación y desarrollo de nuestros Centros de Valor en España para dar cobertura a todos nuestros clientes en todo el mundo. Estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo y por ello seguiremos apostando por el crecimiento de la compañía en España”, afirmó Adel Al-Saleh, CEO de T-Systems.

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, agradeció a T-Systems su apuesta continuada por Cataluña, tras 20 años de presencia en la capital catalana. “Que empresas líderes a nivel mundial, como T-Systems, apuesten por Barcelona y Cataluña nos llena de orgullo y refuerza la confianza en nuestro potencial”, ha afirmado Aragonès quien ha apuntado que “Cataluña es una auténtica tierra de oportunidades para el sector de las tecnologías digitales y esto explica que el sector de la economía digital crezca año tras año con nuevas inversiones y proyectos”.

OFICINAS

El nuevo edificio donde se ubican las oficinas de T-Systems, propiedad de Meridia Capital, ha sido diseñado para reducir las emisiones de CO² y su impacto en el entorno. Se ha construido utilizando materiales de bajo impacto ambiental, y su diseño reduce más de un 10% las emisiones de CO², integra 574,4 m² de zonas verdes y disminuye el consumo energético en un 32%.

Además, también rebaja el consumo de agua en más de un 50%, e impulsa la movilidad sostenible a través de 65 plazas para vehículos eléctricos. El complejo cuenta con la certificación energética AAA y las certificaciones LEED Platinum, que reconoce su sostenibilidad.

Las nuevas oficinas también permitirán a T-Systems proporcionar a entornos de trabajo que potencian la salud y el bienestar de las personas. De hecho, el edificio cuenta con la certificación WELL Gold, otorgado por el International WELL Building Institute a los edificios que potencian la salud y el bienestar de las personas y crean espacios más productivos mediante la aplicación de la metodología WELL.