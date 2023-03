GreenSet y Padel Courts Deluxe incorporan a bd-capital para impulsar su estrategia

La estrategia de GreenSet, especialista en superficie dura de tenis, para crear en España el grupo líder mundial de superficies del tenis y del pádel se fortalece, ya que después de anunciarse que la compañía liderada por Javier Sánchez-Vicario se asociaba con Padel Courts Deluxe, el fabricante de pistas de pádel más grande del mundo, el proyecto se ve reforzada con bd-capital.

La entrada de bd-capital, firma europea de ‘private equity’ que invierte en empresas paneuropeas del mid-market con un fuerte potencial de crecimiento, en el capital de GreenSet y de Padel Courts Deluxe y la consecuente creación del Grupo Rakit por parte de las tres empresas, impulsa el objetivo de GreenSet de dominar el mercado mundial de superficies premium y profesionales de pistas de tenis y de pádel. Al tiempo, facilita que pueda beneficiarse y contribuir a la creciente popularidad del pádel, que cuenta con más de 20 millones de jugadores activos en casi 100 países, y que constituye un mercado con un alto potencial de crecimiento global en el medio y largo plazo.

El impulso que supone la asociación con bd-capital también permitirá a GreenSet maximizar la capacidad de lograr sinergias operativas que favorezcan y potencien su crecimiento como marca número uno global de superficies de pistas de tenis, así como el de Padel Courts Deluxe, como fabricante e instalador líder de pistas en el mercado del pádel, que presenta un sobresaliente potencial de crecimiento.

En la nueva estructura tras la entrada de bd-capital en el capital de GreenSet y Padel Courts Deluxe, Javier Sánchez-Vicario, CEO de GreenSet, y Fernando Cánovas, CEO de Padel Courts Deluxe, seguirán siendo accionistas clave y liderando sus respectivos negocios en la nueva fase de crecimiento.

Javier Sánchez-Vicario, CEO de GreenSet, manifestó que “esta es una oportunidad única para desencadenar el poder de una buena marca y ayudar a llevarla a su siguiente etapa de modernización y expansión global, llevando su presencia más allá del tenis”.

Fernando Cánovas, CEO de Padel Courts Deluxe dijo, por su parte, que “con el apoyo del conocimiento sectorial e internacional de bd-capital y el posicionamiento de GreenSet, estamos encantados de tener la oportunidad de conseguir un crecimiento todavía mayor en lo que ya es un mercado creciendo rápidamente”.

Nick Basing, socio operativo de bd-capital, y nuevo presidente del Consejo del Grupo Rakit, aseguró estar "entusiasmado de trabajar con dos grandes emprendedores con grandes modelos de negocio para perseguir una gran visión”. Nick Basing tiene un amplio conocimiento y experiencia en la industria mundial de los deportes de raqueta, siendo actualmente consejero no ejecutivo de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP) y fue Consejero no ejecutivo de la Junta de The Championships, Wimbledon. También es asesor de la junta y accionista fundador de WePlay, una agencia de marketing de crecimiento digital para la industria del deporte.