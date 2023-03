Rajoy pide que el PP llegue al poder ya: "Los gobiernos Frankenstein no funcionan"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reclamado este martes la llegada del PP a las instituciones el próximo 28 de mayo porque "los gobiernos Frankestein no funcionan, ni aquí -en referencia a la Comunitat Valenciana-, ni en el Gobierno de España".

Rajoy, que ha arropado la candidatura de Luis Barcala para repetir como alcalde de Alicante, ha subrayado que "buena parte de los problemas con los que convive España tienen su origen en los pactos electorales del PSOE", que, en el Gobierno de España, "ha preferido mirar al pasado en vez de al futuro".

El expresidente del Gobierno ha recordado la novela de Mary Shelley en la que se crea al "monstruo" Frankestein y ha insistido en que "ese engendro, se le fue de las manos a la protagonista y acabó muy mal", un hecho que "es lo mismo que lo que pasa en el Gobierno de España".

Así, ha subrayado que el PSOE "ha pactado con lo mejor de cada casa", acordando con hasta nueve partidos, lo que "generó una gran división" según Rajoy, que ha criticado que "desde la propia nación se cuestiona la Transición y la Constitución".

Ha censurado, asimismo, que el Gobierno no se ponga de acuerdo "en modificar la ley del 'sí es sí'" y se ha mostrado muy preocupado por "el aumento de la deuda pública, la inflación más elevada en treinta años y que no se hagan reformas, sino contrarreformas".

"Conviene no volver a la situación de finales de 2011", ha dicho el expresidente del Gobierno, quien ha insistido en que un gobernante, le voten o no, "tiene que hacer las cosas bien para quedarse tranquilo" y ha insistido en "las malas compañías, las malas leyes y la mala gestión de la economía" del actual Gobierno.

"Las grandes decisiones se toman con grandes acuerdos, pero eso también se ha roto", ha expuesto el dirigente popular gallego, quien se ha preguntado "cómo es posible entenderse con un Gobierno que está influido por ERC o Bildu".

ASEGURA QUE EL PP TIENE VOCACIÓN DE PERMANENCIA Y CRITICA A CS

Rajoy ha defendido que, durante los últimos años, el PP se ha mantenido "gracias a sus afiliados y por su estructura de partido", un hecho "no sucede en otros y que están como están", en referencia a Ciudadanos.

Así, ha reivindicado que la formación popular "no es un invento como otros" y se ha preguntado "dónde estará Ciudadanos" tras las elecciones o "qué ocurrirá" con Podemos: "Nosotros tenemos vocación de permanencia".

"Hoy, el PP es muy prestigiado y goza de magnífica salud, porque es la única alternativa seria frente a tanto despropósito", ha incidido Rajoy, quien ha expuesto que en los últimos lustros han proliferado partidos "de toda suerte e ideología".

"Esto ha dado lugar a que se hayan producido acuerdos de gobierno en muchos lugares como la Comunitat o en España, donde el espectáculo que se está dando es poco edificante", ha precisado.

DEFIENDE A LOS EMPRESARIOS POR SU APORTACIÓN A LAS ARCAS PÚBLICAS

Asimismo, Rajoy ha defendido a los empresarios, "que generan riqueza", dan dinero a las arcas públicas y que es "por lo que siempre ha apostado el PP".

"Conviene no olvidar que hay que crear empleo y riqueza, y que quien lo crea son empresarios y autónomos, maltratados por el gobierno", ha destacado Rajoy, que ha subrayado que el PP apoyará a los empresarios porque es "lo que le conviene" a todos: "Si no se crea empleo, no se recauda, por lo que servicios públicos tendrán muchas más dificultades", ha concluido.