Los acusados del robo guardan silencio en el juicio de los vinos de Atrio

Los dos acusados del robo de 47 botellas de vino en el restaurante-hotel Atrio de Cáceres, Constantin Dumitru y Priscila Guevara, no han reconocido su culpabilidad este lunes en contestación a la pregunta directa del juez y han optado por guardar silencio en el juicio que acoge la Audiencia Provincial.



“No tengo nada que declarar, a la defensa sí”, ha dicho brevemente Dumitru antes de que su abogada rechazara también hacerle pregunta alguna, mientras que Guevara ha mantenido la negación a responder a ningún letrado en su derecho a no declarar.



Tras la comparecencia de los acusados, el juez ha determinado hacer un receso de quince minutos, pues los primeros testigos estaban citados a las diez y media, una hora después del inicio de la sesión.



Tras la primera jornada del pasado 15 de febrero en la que se abordaron las cuestiones previas, hoy se ha retomado la vista oral comenzando por la intervención de los acusados, Dumitru, de 48 años y con nacionalidad rumana y neerlandesa, y Guevara, de 28 años y natural de México, a los que se les atribuye un delito de robo con fuerza, agravado por el alto valor de los vinos.



Detenidos a finales de julio de 2022 en el puesto fronterizo de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro, ambos se encuentran en prisión desde entonces y se enfrentan a una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una indemnización para los perjudicados de 1.648.500 euros, según pide la Fiscalía.



La acusación particular, representada por la aseguradora de las botellas, eleva la pena a cinco años y un mes de prisión, y pide una indemnización de 700.000 euros, según el letrado Rafael Montes.



Ya en su comparecencia en la fase de instrucción celebrada el 4 de agosto, Dumitru y Guevara sólo respondieron a preguntas de su letrada y no aportaron luz sobre el paradero de las 47 botellas, entre ellas un "Chateau d´Yquem" que podría alcanzar un precio de 350.000 euros.



Tras el interrogatorio de los acusados será el turno de la declaración de los testigos, alrededor de una decena de policías nacionales y de peritos judiciales han sido citados, así como otros tantos empleados del restaurante Atrio, en la sesión de hoy y del próximo miércoles.



Entre los testigos citados están los dueños de Atrio, José Polo y Toño Pérez.