El Covid apunta a estacionalizarse y requerirá vacunas actualizadas

Expertos en microbiología, vacunología y atención primaria han destacado que el futuro de la covid-19 es incierto "pero apunta a estacionalizarse", lo que requerirá concienciar a la población sobre la necesidad de un calendario de "vacunas actualizadas", como ocurre con la gripe, y acabar con el concepto de "dosis de recuerdo" que ha provocado fatiga pandémica.



Así lo han puesto de manifiesto durante una jornada en el Congreso de los Diputados de divulgación y reflexión sobre la estrategia de control de la covid-19, una iniciativa puesta en marcha por petición de la sociedades españolas de Medicina de Familia y Comunitaria y de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.



Esther Redondo, responsable de Vacunas del Grupo de Trabajo Infecciones, Migrantes, vacunas y Actividades Preventivas de Atención Primaria (IMVAP) de la sociedad de médicos SEMERGEN, ha afirmado que en estos momentos no hay conceptos claros sobre la evolución del virus, pero con toda probabilidad apunta a estacionalizarse, por lo que habrá que asentar en la sociedad un calendario otoño-invierno de vacunación dirigido principalmente a mayores y vulnerables.



Ha apelado a luchar contra la fatiga pandémica y al hartazgo vacunal que produce hablar de "la tercera, cuarta, quinta o sexta dosis" para concienciar sobre una "vacuna actualizada" a las variantes o subvariantes que estén circulando en cada momento ya que las reinfecciones por el virus se seguirán produciendo.



Redondo ha lamentado el poco éxito de la campaña de vacunación con la dosis bivalente (la adaptada a ómicron y sus subvariantes) con una disparidad territorial "que debe ser estudiada": mientras en Galicia entre los mayores de 59 años alcanza el 70 %, en otras comunidades como Baleares o Canarias no llegan al 40 % y baja al 20 % en Ceuta o Melilla.



Asimismo, la especialista ha recordado que la covid-19 seguirá tensando el sistema sanitario con hospitalizaciones, muertes, empeoramiento de patologías y aumento de secuelas por infección (pulmonares, cardíacas, renales y neurológicas, las más frecuentes) y ha alertado de que si la sociedad pierde el miedo a un virus por la sensación de protección de vacunas anteriores, volverá a emerger.



Rafael Cantón, jefe de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, ha explicado que ómicron es "como una sopa de letras", por lo que ve necesario que la secuenciación del virus sea "una realidad rutinaria por motivos de salud pública en todos los laboratorios".



Ha asegurado que aún quedan "lagunas" para que la comunidad médica y científica entienda el comportamiento del Sars-cov-2, y la infección covid-19, dada "la complejidad del genoma de proteínas" del virus y ha apelado a una respuesta "multidisciplinar" con vigilancia, estudio y detección precoz para poder "apresurar" vacunas que mejoren la respuesta inmunitaria futura.



Entre otros ponentes, ha participado el jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, Juan González del Castillo, quien también ve necesario aumentar la secuenciación del Sars-cov-2 y las pruebas de detección en centros sanitarios para "organizar el flujo de pacientes".



González, al igual que otros expertos que han participado en la jornada, han señalado que los síntomas de la covid-19 han cambiado y que muchos pacientes no acuden a urgencias por síntomas de infección, sino por una "descompensación de su patología base", que puede producir una hospitalización prolongada que deriva en que un paciente que vivía de forma independiente pase a ser crónico y dependiente.