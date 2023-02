Carillas dentales sin tallado, ¿es posible?

Una de las formas más populares de mejorar el aspecto de nuestra sonrisa es a través de las carillas dentales de composite que no requieren tallado. No en vano, son un dechado de ventajas que, por supuesto, no pasan inadvertidas para un creciente número de personas que, de esta manera, ganan en estética dental.

Por lo tanto, aunque las carillas dentales de porcelana convencionales siguen empleándose, comienzan a despuntar las que no requieren tallado o que se pula el diente previamente. Vamos a abordar las principales ventajas:

No requieren tallado del diente, pues son ultrafinas. En consecuencia, no se precisa tallar la pieza dental para compensar el grosor de la carilla. Y si es necesario practicar algún tipo de limado, este es prácticamente imperceptible, pues suele situarse entre 0,1 y 0,2 milímetros de esmalte.

Su colocación es rápida, mucho más que con unas de porcelana tradicionales. Ten presente que las carillas dentales sin tallar se colocan tras una hora, mientras que las tradicionales requieren del transcurso de varias, aunque todo dependerá del número de piezas.

Menor sensibilidad dental. Así, las carillas clásicas deben colocarse con anestesia local debido al tallado que hay que efectuar. Esto explica que se pueda sufrir durante algunos días cierta sensibilidad, algo que no sucede con las carillas sin tallado.

Reversibilidad, de modo que si cambiamos de opinión, podremos retirarlas sin problemas. En cambio, las tradicionales son definitivas.

Tampoco existe la necesidad de colocar piezas provisionales, ya que no hay tallado.

Es una técnica mínimamente invasiva.

Permite la preservación de la estructura dental saludable.

Al hilo de esta cuestión, Emilio J. Ruiz, coordinador del Área de Prostodoncia y Estética en Vitaldent, nos explica en qué situaciones podría ser aconsejable colocar unas carillas dentales sin tallado:

Blanquear dientes manchados por factores como el tabaco, el café, el té o el vino, entre otros alimentos.

Alinear dientes que están torcidos o hundidos hacia dentro.

Alargar dientes cortos.

Cerrar pequeños espacios o la separación dental conocida como diastemas.

Arreglar dientes astillados o fracturados.

En suma, las carillas dentales sin tallado son un tratamiento muy demandado, pues sus ventajas son muy apreciadas tanto por los pacientes como por los mismos odontólogos que las aconsejan sin dudar a aquellas personas que pueden beneficiarse de ellas.